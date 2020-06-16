Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi

COVID-19 hastalığına karşı önleyici tedavi geliştirmek için çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs aşısı için 1 Şubat tarihini işaret etti. Prof. Dr. Ovalı, aşıyı deneklere vermeden önce kendi üzerinde test edeceğini söyledi.

Ekibiyle birlikte yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19'a karşı önleyici aşının bulunması için önemli çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaptıkları araştırmalara dair yeni açıklamalarda bulundu. Habertürk kanalından Kübra Par’a konuşan Prof. Dr. Ovalı, “Şu an aşı üzerinde çalışan 8 grup içinde sizden başka geleneksel aşı üzerinde çalışan var mı?” sorusuna şu cevabı verdi:

"2 grup daha var. Onlar da çok iyiler. Emeklerine saygı duyuyorum. Örneğin Konya Selçuk Üniversitesi’nden bir grup var, çok iyi niyetle çalışıyorlar. Özel bir firmayla iş birliği içinde müthiş işler yapıyorlar. Aşı ile ilgili TÜBİTAK’ın düzenlediği son toplantıda onlara 'Size yardım edelim' dedim. Biz ekonomik olarak güçlü bir grubuz. Böyle bir avantajımız var”

"Biz kapitalist değiliz. Aşıyı bulduğumuz zaman ilk kendi üzerimizde deneyeceğiz"

Aşı bulunduğu zaman ilk kendi üzerlerinde deneyeceklerini belirten Türk bilim insanı, “Bütün gruplar bunu söylüyor. İşte bu kadar iyi niyetle ve fedakârca çalışan bir bilim dünyası var Türkiye’de. Ben de aşıyı ilk kendi üzerimde deneyeceğim çünkü zaman kazanmaya çalışıyoruz. Biz kapitalist değiliz” dedi.

Türkiye’de geliştirilecek olan ilk koronavirüs aşısı için 1 Şubat tarihini işaret eden Prof. Dr. Ovalı, “Görünen o ki yurt dışındaki gruplar aşıyı Ekim-Kasım gibi getirecekler. Biz onlardan 3 ay sonra çıkarabileceğiz” şeklinde konuştu.

"Türkiye'de bizim haricimizde geleneksel aşı üzerinde çalışan sadece iki grup var"

Prof. Dr. Ovalı’nın, geçtiğimiz nisan ayında kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “7 gün 16 saat laboratuarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. 23 Nisan için sözleştik” ifadelerini kullanması, sosyal medyada “aşı bulundu” yorumlarına neden olmuştu.

Söz konusu tarihten önce bir açıklama daha yapan Prof. Dr. Ovalı, “1 aydır laboratuarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık, ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından güç çalmak istemedik… Acilen Dornaz Alfa, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim” demişti.

Prof. Dr. Ovalı ayrıca aşıdan iki milyon doz üretmeyi planladıklarını, hedeflerinin eylül ayına kadar aşının klinik testlerine başlamak olduğunu ifade etmişti. Fakat Prof. Dr. Ovalı’nın sosyal medya aracılığıyla yaptığı bu açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerinin eleştirileri ile karşılaşmıştı.