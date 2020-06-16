Türk Şirketin Koronavirüs Testi FDA’dan Onay Aldı

Merkezi Gebze’de bulunan RTA Laboratuvarları’nın geliştirdiği koronavirüs testi; ABD’ye bağlı olan, ancak ilaç dünyasının en köklü onay kuruluşlarından FDA tarafından listelendi. RTA Laboratuvarları, onay kararını KAP’a da bildirdi.

Koronavirüsle mücalede kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı, vatandaşları maskesiz sokağa çıkmamaya davet ediyor. Ancak Haziran başında ilk adımları atılan normalleşme sürecinin de verdiği rehavetle yeni vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Vakaların artmasını önlemek için vatandaşların yapması gereken uyarılara dikkat etmek. Yetkililerin yapması gereken şey ise daha fazla test uygulamak.

Salgının ilk günlerinden bu yana dünyada ve Türkiye’de kullanılan PCR testleri en büyük ihtiyaç kalemlerinden. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da sık sık vurguladığı filyasyon yönteminde PCR testleri büyük önem taşıyor. Türkiye’de ise bu testleri üreten yerli bir şirket var. RTA Laboratuvarları adındaki bu şirketin merkezi ise Gebze’de bulunuyor. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı son açıklamaya göre ise üretilen testlere FDA’dan onay geldi.

FDA’dan yerli şirketin testine onay:

RTA’nın KAP’a yaptığı açıklamaya göre şirket tarafından üretilen ve COVID-19 tanısında kullanılan moleküler tanı testi “Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR” isimli kit, FDA tarafından listelendi. RTA, “Bu ürünümüz FDA tarafından ‘EUAs’, ‘Acil Durum Onayları’ kapsamında gerçekleştirilen proses sonunda listeye dahil edilmiştir.” açıklamasında bulundu. Yani söz konusu tanı kiti, FDA’ya göre acil durumlarda kullanılabilecek düzeyde.

FDA nedir?

FDA ya da Türkçe açılımıyla Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, ABD’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan bir kurumdur. İlaçların resmi olarak piyasaya sürülmesini sağlayan bilimsel onaylama aşamalarında, dünyanın önemli otoriteleri arasında yer alır.