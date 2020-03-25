Koronavirüse Yakalanıp İyileşen İnsan Sayısı 100 Bini Geçti

Koronavirüs vakaları dünyanın dört bir tarafından artmaya devam ederken hastalığa yakalanan insanların bir kısmı ise iyileşiyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin yayınladığı verilere göre bugüne kadar koronavirüse yakalanan 108.000 insan iyileşti.

ABD’de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi, elindeki koronavirüs verilerini hazırladığı bir internet sayfasında duyurmaya başladı. Üniversitenin hazırladığı sayfada bütün dünyadaki koronavirüs vakaları, ülkelere göre hayatını kaybeden ve iyileşen insanların sayısı görülebiliyor.

Üniversitenin yayınladığı verilere göre şu anda bütün dünyada 423.000 koronavirüs vakası bulunuyor. Yine verilere göre 81.591 koronavirüs vakası ile Çin, dünyada en fazla vakanın olduğu ülke olmaya devam ediyor. Çin’in ardından ise 69.176 vaka ile İtalya, 55.231 vaka ile ABD en fazla koronavirüs vakası olan ülkeler listesinde yer alıyor.

Yayınlanan haritada vaka ve ölüm oranlarının yanı sıra iyileşen insanların sayısı da bulunuyor. Koronavirüse yakalan insan sayısı artarken iyileşen insanların sayısı da gün geçtikte artmaya devam ediyor. Bugüne kadar koronavirüse yakalan insanların 108.619’u iyileşti.

Tüm dünyadaki koronavirüs vakalarını gösteren harita

İyileşen insanların ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise 73.280 insanın iyileştiği Çin yine listenin en üst sırasında yer alıyor. Çin’in ardından ise İran 8.913, İtalya ise 8.236 iyileşen insan sayısı ile üst sıralarda yer alıyor.

İtalya, Çin’den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke olmakla beraber yüksek ölüm oranları da gösteriyor. İtalya’da hayatını kaybeden insan sayısı, COVID-19’un ilk görüldüğü yer olan Wuhan’da hayatını kaybeden insan sayısının hemen hemen 2 katı kadar.

Dünya Sağlık Örgütü, bütün dünyada her gün 40.000’den fazla yeni koronavirüs vakası görüldüğünü bildiriyor. DSÖ, salgınının ivmesinin düşürülmesi için ise hükümetlerin daha radikal önlemler alması gerektiğini bildiriyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin koronavirüs verilerinden yola çıkarak hazırladığı internet sayfasına buradan ulaşılabilir. Türkiye’ye dair veriler de üniversitenin haritasında yer alıyor. Türkiye’de koronavirüsten kurtulan insanlar olduğu açıklanmış olmasına rağmen kaç insanın iyileştiği açıklanmadığı için sayfada iyileşen insan yokmuş gibi görünüyor.