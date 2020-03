Sony Pictures, koronavirüs salgınının ardından filmlerini bir bir ertelemek zorunda kalan yapımcılardan biri. Stüdyo, bu yıl yayınlanması planlanan büyük yapımlarının çoğunu önümüzdeki yıla ertelemek zorunda kaldı. Bu içeriğimizde, ertelenen Sony Pictures filmlerini bir araya getirdik.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını başta sinema olmak üzere eğlence sektörünü derinden sarstı. Sony Pictures, heyecanla beklenen Morbius, Ghostbusters: Afterlife, Uncharted ve Peter Rabbit 2 gibi filmlerini salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Sony, salgın nedeniyle neredeyse tüm büyük yapımlarını 2021 yılına ertelemek zorunda kaldı. Bu noktada tek istisna Kevin Hart'ın başrolünde olduğu Fatherhood oldu. Fatherhood'un vizyon tarihi 15 Ocak 2021'den 23 Ekim 2020'ye çekildi. Haziran ayında gelmesi beklenen Tom Hanks'ın İkinci Dünya Savaşı konulu filmi Greyhound ise süresiz olarak ertelendi.

Sony'nin bu hamleleri aslında sinemaların en az yaz ortalarına kadar kapalı kalacağına işaret ediyor. Bir diğer stüdyo Warner Bros. da, Wonder Woman 1984'ü 5 Haziran'dan 14 Ağustos'a ertelemişti. Stüdyo ayrıca Lin-Manuel Miranda'nın müzikal uyarlaması olan In the Heights'in yanı sıra Scooby-Doo karakterlerine dayanan animasyon filmi Scoob'u da ileri tarihlere taşıdı.

Tüm bunların yanı sıra Disney'in Black Widow ve Mulan, Universal'ın Fast 9, MGM'nin James Bond filmi No Time to Die ve Paramount'un A Quiet Place 2 filmleri de ertelendi.

Ertelenen tüm Sony filmleri: