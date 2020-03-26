Bugüne kadar 20 binden fazla insanın hayatına mal olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisinin ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin, sinema endüstrisini yeniden ayağa kaldırmak ve korkudan evlerine kapanan izleyicileri geri kazanmak için Marvel’ın Avengers filmlerini yeniden gösterime sokacak.

Yeni tip koronavirüs pandemisinin merkezi olan Çin, yavaş yavaş normale dönüyor. Salgını kontrol altına alan ve sıfır noktası Wuhan’daki karantinayı 8 Nisan’dan itibaren kaldırmaya hazırlanan ülke, bu süreçte zarar gören sinema endüstrisini yeniden güçlendirmek için ilginç bir adım attı.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Çin, Marvel Studios’un gişe rekortmeni Avengers filmlerini sinemalarda yeniden göstermeye hazırlanıyor. Filmler önümüzdeki birkaç gün veya hafta içinde beyazperdede izleyicilerle buluşacak. Avengers’a ek olarak, Harry Potter serisi, Avatar, Inception ve Interstellar gibi kült filmleri de yeniden vizyona sokmaya hazırlanan Çin, böylece filmseverleri yeniden sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Çin hükümeti tarafından ilk kez 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirilen koronavirüs salgını, kısa sürede dünya çapında birçok ülkeyi etkiledi. Virüs bulaşmış insanların ve virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin listesinin uzaması, COVID-19 salgının pandemi olarak ilan edilmesine yol açtı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin aktardığı bilgilere göre, an itibarıyla dünya genelinde onaylanmış 486,592 COVID-19 vakası bulunuyor. Bu sayının 114,713’ü iyileşirken, 22,020’i de ne yazık ki hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, bu küresel krize bir çözüm bulmaya çalışırken, sağlık uzmanları insanlara sosyal mesafe kuralını uygulamalarını ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorlar.