Koronavirüs pandemisi sonrası insanların sosyal medyada geçirdiği zaman arttı ve insanlar hislerini sosyal medya üzerinden ifade etme yoluna gitti. Araştırmacılar, sosyal medyanın nabzını tutarak insanların hislerini inceledi.

İtalya merkezli bir yapay zeka şirketi, koronavirüs pandemisi ile ilgili olarak yapılan sosyal medya paylaşımlarını düzenli olarak analiz etti. Firmanın bu çalışması sayesinde her gün paylaşılan binlerce gönderi derlenmiş oldu.

Yapılan çalışmanın sonucunda sosyal medyada insanların pandemi ile ilgili nasıl hissettiği de ortaya çıktı. Sonuç hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde oldukça depresif ve insanlar içinde bulunduğumuz durumdan oldukça rahatsız.

İnsanlar üzgün hissediyor

Yapay zekânın kullanım alanlarından biri de yazılı dili anlamayı amaçlayan sistemlerdir. Araştırmayı gerçekleştiren yapay zekâ firması olan Expert System de bu alanda uzmanlaşmış bir firma olmasıyla biliniyor. Expert System, yapay zekâlarıyla birlikte sosyal medya gönderilerini detaylı şekilde inceledi. Expert System bu süreçte yaptığı çalışmalarda İngilizce olarak yapılmış gönderilere odaklandı. Böylece COVID-19 ile ilgili gönderileri derlediler.

Expert System yaptığı çalışmalarda özellikle #coronalockdown ve #covid19 gibi etiketlere odaklandı. Yapay zeka bu gönderilerdeki içerikleri inceledi. Daha sonra da bu incelemeden gelen sonuçlar Sociometrica tarafından analiz edildi ve derlendi. Genel olarak baskın duygunun üzüntü olduğu ortaya çıktı.

Listeye soldan sağa doğru bakıldığı zaman 'üzüntü' büyük bir alana hakimken üzüntünün arkasından 'korku', 'endişe', 'sağlık düşkünlüğü' ve 'nefret' gibi duygular da ortaya çıktı. Son derece düşük bir orana sahip olsa da 'umut', 'sevgi' ve 'eğlence' gibi duygular da yapay zekânın bulguları arasına girmeyi başardı.

24 Nisan’da korku zirveye çıktı

Gönderiler incelendiğinde 24 Nisan tarihinde korku en yaygın duygu oldu. O gün için korku hissi üzüntü hissinin yerini almış oldu. Tabii bu işin olumsuz tarafı ancak genel olarak baktığımızda insanlar, pandeminin olumsuz etkilerini atlatmaya başlıyor.

Detaylara baktığımızda ise olumsuz duyguların ifade edildiği gönderilerin oranı son 10 günde %62,4 seviyesinden %45,5’e indi. Aynı zamanda umut gibi olumlu sözcüklerin kullanımı artmış oldu.

Expert System; sağlık düşkünlüğü olarak adlandırılan kavramın günden güne arttığını ifade etti. Kavram, sağlığın belli alanları etrafında gittikçe artması ve bir kişinin kendi bedenini korumasına dayanmasıyla biliniyor.

Sosyal medya verileri incelendiğinde ortaya oldukça net bir gerçek çıkıyor: Bu salgın çok can sıkıcı olsa da tünelin sonunda ışık var.