Sağlık Bakanlığı, Sahte Sosyal Medya Hesapları İçin Uyardı

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve kurul üyeleri adına açılmış sahte sosyal medya hesapları ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak bu hesaplara itibar edilmemesini istedi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs salgınına karşı yürütülecek sürece dair öneriler sunuyor. Kurulun görüşleri ve aldığı kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamaları ile halka duyurulmaya devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, kendileri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını, bu durumdan rahatsız olduklarını daha önce duyurmuşlardı. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı da bugün, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı: sahte hesaplara ve paylaşımlarına itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Twitter hesabından yapılan açıklamada, “T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz” denildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sahte hesaplar konusunda uyarıda bulunmakla beraber Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin kendilerine ait olan sosyal medya hesaplarının bilgileri de paylaşıldı.

Sahte hesaplar konusunda açıklama yapan sosyal medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sahte hesapları açan ve buradan yapılan paylaşımları dolaşıma sokan insanların 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin sosyal medya hesap bilgileri: