Koronavirüsün Ölümcül Etkilerini Net Şekilde Anlatan Video

Dünyanın en etkili YouTube kanallarından ve bilim videolarıyla tanınan Kurzgesagt, dünya düzenini değiştirmek üzere olan koronavirüs salgınıyla ilgili videosunu yayınladı. Videoda virüsün insan vücuduna etkilerinden, COVID-2019 hastalığının nasıl baş gösterdiğine kadar tüm detaylar, son derece anlaşılır şekilde aktatılıyor.

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-2019 salgını, belki haritaları değil ama dünyayı değiştirmeye başladı. Bugüne kadar görülen salgın hastalıkların çoğundan daha az ölümcül etkisi bulunsa da insanlığı öyle bir çağda yakaladı ki, bardağın taşmasına belki de bir damla su kalmıştı. O damla da Çin’in Vuhan kentine damladı, taşan sular tüm dünyayı sel altında bıraktı

Aslında kişisel olarak salgınla başa çıkmak adına yapmamız gerekenler basit. Elimizi yıkayacağız, sosyal mesafelendirmeye dikkat edeceğiz, mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmayacağız. Peki bu basit önlemlerin bile böylesine önem taşımasının ardında ne var? Koronavirüs, insan vücuduna neler yapıyor da böylesine etkili oluyor?

Hani derler ya öldürmese de süründürüyor, koronavirüs için bu tanımlama gerçekten uygun diyebiliriz. Çin’de yapılan son araştırmalara göre COVID-2019’u atlatanların akciğer kapasiteleri %20 ila %30 oranında düşüyor. Yani iyileşseniz bile, uzun yıllar sigara içmiş birisi gibi nefes sorunları yaşayacak, belki de ilerleyen yaşlarda solunum hastalıkları geçireceksiniz.

Henüz koronavirüsün dış yüzeylerde ne kadar süreyle hayatta kaldığına, insanlar için ne kadar süre daha tetdit oluşturacağına dair net bilgiler yok, sadece tahminler var. Ancak günümüzün en net verileriyle birlikte, YouTube’daki onlarca yanlış bilgi içeren video arasından sıyrılmış bir video yayınlandı.

YouTube’daki en açıklayıcı videolardan birisi: Korona virüsü nedir ve ne yapman gerekir?