Koronavirüse karşı mücadele eden ülkelerde ortaya çıkan yeni bir akım, virüs tehlikesinin ne kadar anlaşılamadığını gösteriyor. CoronavirusChallenge ismi ile başlatılan akıma dahil olan insanlar, koronavirüs bulunabilecek yüzeyleri yalıyorlar ve yaşlıların yüzüne öksürüyorlar.

Yüzbinlerce insanın yakalandığı koronavirüs salgını konusunda uzmanlar, sürekli olarak insanları bilinçlendirmeye çalışıyor. Özellikle virüsün bulaşmasını engellemek için kampanyalar düzenleniyor ve insanlara virüse yakalanmamak için yapılması gerekenler anlatılıyor. Ama ortaya çıkan yeni bir akım, bu çabaların bir kısmının boşa gittiğini gösteriyor.

ABD ve Avrupa ülkelerinde başlayan yeni bir akıma dahil olan gençler, koronavirüse meydan okuduklarını iddia ediyorlar. CoronavirusChallenge ismi ile ünlenen akımda insanlar, virüsün bulunabileceği yüzeyleri yalıyorlar ve risk grubunda olan yaşlıların yüzlerine öksürüyorlar.

Klozet yalamakla başlayan akım yüzbinlerce insana ulaştı

Klozet kapaklarını, paraları, araba kapılarını ve cep telefonlarını yalayan insanlar koronavirüsten korkmadıklarını söyleyerek bu görüntüleri CoronavirusChallenge etiketi ile sosyal medya ağlarında paylaşıyorlar.

İlk olarak bir TikTok kullanıcısının uçaktaki bir klozeti yaladığı video ile başlayan akım hızlı bir şekilde ABD, Almanya, Belçika ve İrlanda’ya yayıldı. Şimdi bu ülkelerden insanlar çeşitli objeleri yalayarak çektikleri görüntüleri CoronavirüsChallenge etiketi ile paylaşıyorlar.

Koronavirüs salgınının daha da trajik bir noktaya gelmesini sağlayabilecek bu akıma katılanlar, aklı başında insanların yanı sıra resmi makamlarca da yargılanmaya başlandı. ABD’nin Missouri eyaletindeki bir markette bulunan deodorant şişelerini yalayan bir şahıs görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın yapılmasının ardından Cody Lee isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Lee’ye ikinci derece terör tehdidi suçlaması ile dava açıldı.

Bu akıma katılanlar, yaşlıların yüzüne öksürüyorlar

CoronavirüsChallenge videosu çeken insanlar, objeleri yalamanın yanında yaşlıların yüzüne öksürüyorlar. Bilinçli bir şekilde yaşlıların yüzüne öksüren şahıslar, o anları kayda alarak paylaşıyorlar.

İrlanda medyasının yayınladığı haberlere göre Dublin ve Waterford şehirlerinde pek çok noktada gençlerin yaşlıların yüzüne bilerek öksürdüğü görüldü. Hatta İrlanda Sağlık Bakanı Simon Harris de, bu akımın kurbanlarından oldu. İrlanda Sağlık Bakanı, iki kişinin kendisine doğru yaklaşarak öksürdüğünü ve daha sonra gülerek uzaklaştıklarını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaların ilan edildiği, insanların evlerinden çıkmaya çekindiği bu günlerde ortaya çıkan bu akımla ilgili nasıl bir önlem alınacağı henüz belli değil. Videoların çekildiği ülkelerin bu konuda önlem almaması, salgının daha da büyümesine neden olabilir.