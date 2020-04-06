Parazit Öldürücü İlacın Koronavirüsü Yok Ettiği Keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, dünyanın birçok ülkesinde kullanılan Ivermectin adlı anti-parazit ilacının koronavirüsü 48 saat içerisinde öldürdüğünü keşfetti. Ancak ilacın tedavi sürecinde kullanılması için bazı testlerin yapılması gerekiyor.

Araştırmacılar, dünyanın pek çok ülkesinde halihazırda kullanılan parazit öldürücü bir ilacın, hücre kültürlerinde yetişen koronavirüsü 48 saat içinde öldürebildiğini keşfettiler. Bu keşif, COVID-19 için yeni bir klinik tedavinin geliştirilmesini ve denenmesini sağlayabilir.

Antiviral Research dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Ivermectin adlı ilaç, SARS-CoV-2 virüsünün hücre kültüründe büyümesini 48 saat içinde durdurdu. Ivermectin, daha önce AIDS, dengue ateşi ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde de kullanılıyordu.

"Ivermectin, dünyada çok yaygın olarak kullanılıyor ve güvenli bir ilaç olarak görülüyor."

Avustralya'daki Monash Üniversitesi Biyokimya Keşif Enstitüsü Başkanı Dr. Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, "Tek bir dozun, koronavirüsün tüm viral RNA virüslerini 24 saate kadar önemli ölçüde azalttığını ve 48 saate kadar tamamen ortadan kaldırdığını bulduk." dedi. Ancak Wagstaff, testlerin laboratuvar ortamında yapıldığını ve ilacın etkisini görmek için insanlar üzerinde de test edilmesi gerektiğini belirtti.

Şu anda tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı yüzde 100 etkili olan bir ilacın bulunmadığını hatırlatan Wagstaff, "Ivermectin, dünyada çok yaygın olarak kullanılıyor ve güvenli bir ilaç olarak görülüyor. Artık koronavirüse karşı insanlarda da etkili olup olmayacağını bulmamız gerekiyor. Bu bir sonraki adım" dedi.

Ivermectin'in koronavirüs üzerinde ne şekilde etkili olduğu şimdilik tam olarak bilinmiyor. Bilim insanları, ilacın diğer virüsler üzerindeki etkisine dayanarak, koronavirüsün konak hücrelere yerleşme yeteneğini azaltarak durdurduğunu öne sürdü. Araştırmacılar ayrıca, Ivermectin'in koronavirüse karşı kullanımının gelecekteki klinik testlere ve yapılacak çalışmaların sonuçlarına bağlı olacağını vurguladı.