COVID-19 Sebebiyle Can Kayıpları 1 Milyona Yaklaştı

Çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Ayrıca açıklanan toplam vaka sayısında ise 30 milyon aşıldı.

Çin'de başlayıp kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs, hâlâ tam olarak durdurulabilmiş değil. Dünyanın birçok ülkesinde bu salgını durdurabilmek için çeşitli ilaç, aşı ve tedavi yöntemleri geliştirilmeye çalışıyor.

COVID-19 salgını için aşı ve ilaç geliştirme çabaları devam ederken virüs de yoluna hız kesmeden devam ediyor. Son 3 aydır dünya genelinde açıklanan günlük vaka sayıları 200 binin altına düşmüyor. Üstelik bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı da 319 binle 11 Eylül'de tespit edildi. Tabii vaka sayıları artarken ölüm sayıları da artıyor.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 950 bini aştı

John Hopkins Üniversitesi tarafından hazırlanan güncel koronavirüs haritasına göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu aştı. Ayıca dünya genelin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 957 bini buldu. Bu 957 bin can kaybının yarısından fazlası ise ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Birleşik Krallık'ta meydana geldi.

Yine John Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere baktığımızda günlük koronavirüs can kayıplarının oldukça dalgalı bir seyir izlediği görülüyor. Açıklanan resmi rakamlara göre, koronavirüs sebebiyle bu zamana kadar ki en yüksek can kaybı 14 Ağustos tarihinde gerçekleşti, 10 bin 135 kişi hayatını kaybetti.

Günlük sayılardaki ilerleyişe bakıldığında ise koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyona ulaşması oldukça yakın gözüküyor. Özellikle temmuz ayının sonlarından itibaren rakamlara bakıldığında günlük ölüm sayısının genellikle 5 binin üstünde olduğu biliniyor. Gidişat böyle sürerse ekim ayında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aşacak gibi duruyor.