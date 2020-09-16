Koronavirüs Aşısı Türkiye'de İlk Kez Uygulandı [Video]

Çinli bir şirket tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin de faz 3 testlerine katıldığı koronavirüs aşı adayı, Türkiye'de ilk kez gönüllülere uygulandı. Aşı, herhangi bir yan etki görülmemesi halinde Türkiye'deki binlerce gönüllüye daha uygulanacak.

Daha önce Brezilya, Endonezya, Bangladeş ve birkaç ülkede daha insan test testleri başlatılan Çin merkezli Sinovac Biotech şirketinin geliştirmiş olduğu faz 3 aşamasındaki koronavirüs aşı adayı, bugün itibarıyla Türkiye’de de test edilmeye başlandı.

Çinli şirket tarafından geliştirilen aşının Türkiye’deki ilk gönüllü aşılama uygulaması, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli sağlık personeline aşı vurulmasıyla resmen başlamış oldu. Faz 3 aşamasındaki aşının önümüzdeki 1 hafta içinde 1300 kadar kişiye daha enjekte edileceği belirtiliyor.

İlk aşılama uygulaması tamamlandıktan sonra bir süre, aşı enjekte edilen kişilerde herhangi bir yan etki ortaya çıkıp çıkmadığı takip edilecek. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde ikinci aşılama süreci başlayacak. Bu süreçte hem ilk aşılama sürecinde aşı olanlar ikinci kez aşı olacaklar, hem de binlerce yeni gönüllü daha test aşamasına katılmış olacak.

Aşılama uygulamalarında sağlık personellerine ve yüksek risk grubunda olan gönüllülere ağırlık verilecek. Aşılama uygulaması, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Gaziantep ve Malatya’daki toplam 25 tıp fakültesi ve hastanede gerçekleştirilecek.

Koronavirüs aşısının Türkiye’de ilk kez gönüllülere uygulandığı anlar