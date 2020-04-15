Koronavirüs Temizliğinde Kullanılan Kimyasallar Ölümcül mü?

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, koronavirüsü önlemeye yönelik temizlik yaparken kullanılan kimyasal maddelerin tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Tayar, "Çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi kimyasallar karıştırılarak kullanılırsa, ortaya çıkan gazlar insanı ölüme kadar götürebilir” dedi.

Uzmanlar, koronavirüsün hızla yayılmasıyla, virüsten korunmak için en iyi yolun temizlik olduğunu belirtti. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar da evde yapılan temizliklerde kullanılan kimyasallarla ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı.

Prof. Dr. Tayar, bir kova suya 1 çay bardağı çamaşır suyunun yeterli olacağını, başka hiçbir maddeyle karıştırılmaması gerektiği konusunda uyardı. Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan ise koronavirüs korkusunun insanları aşırı temizliğe ittiğini belirterek, “Koronavirüs bittikten sonra bazı insanlar kalıcı kirlenme korkularına sahip olabilir ve hatta obsesif kompulsif bozukluklar geliştirebilir” dedi.

Çamaşır Suyu Kullanma Talimatını Okuyun

Prof. Dr. Mustafa Tayar, evlerde uygulanan temizlik ve dezenfeksiyona dikkat etmemiz gerektiğini belirtti ve şunları söyledi, “Şu anda dünyanın kabul ettiği, koronavirüs ile mücadelede etkin bir dezenfektan madde var. Ucuz ve hemen temin edilecek bir malzeme, o da çamaşır suyu. Çamaşır suyu kullanırken öncelikle etiket okur yazarı olmayı tavsiye ediyorum. Çamaşır sularının üzerinde, yüzde kaç etken madde olduğu etiketlerin üzerinde yazıyor. Diğer bir konu ise nelere dikkat etmemiz gerektiği. Çamaşır suyunun ideal şekilde kullanımı, üretildikten 3 ay içerisinde kullanılmasıdır. Öncelikle yapmamız gereken şey elimizdeki çamaşır suyunun etiketini okumak."

Çamaşır Suyunu Soğuk Uygulayın

Gıda maddelerini dezenfekte ederken çamaşır suyunun kullanılmayacağını belirten Prof. Dr. Tayar, “Çamaşır suyuyla bulaşık yıkanmaz. Çamaşır suyunun kullanılacağı yerler zemin, sert yüzeyler, ellerimize sık sık temas eden kapı kolları, elektrik düğmeleri, merdiven tırabzanları, asansör gibi sert yüzeylerde uygulanan bir dezenfektandır. Çamaşır suyunun diğer kimyasallardan farklı olarak mutlaka soğuk uygulanması gerekir. Sıcak sularda kullanılması dezenfeksiyon etkisini zorlaştıracaktır. O yüzden soğuk uygulanacak, sert yüzeylere uygulanacak, dezenfektan kullanmadan önce yüzeyleri temizlememiz gerekiyor. Yüzeydeki kirler, organik maddeler, dezenfeksiyonun etkinliğini azaltacak uygulamalardır. O yüzden dezenfekte edeceğimiz yüzeyin önce kaba kirini temizlemek gerekir” diye konuştu.

Çamaşır Suyu Ve Tuz Ruhu Ölüme Neden Olabilir

Çamaşır suyunun yüzeye uygulandıktan sonra en az 10 dakika bekletilmesi gerektiğini belirten Tayar, “Virüsü öldürmesi için 10-15 dakikalık bir zamana ihtiyaç var. Ortamın havalandırılması da çok önemli. Ortam havalandırılıp temizlik yapan kişinin oradan uzaklaşması gerekir. Bu ortama özellikle evcil hayvanların ve küçük çocukların girmesine izin verilmemeli. Çamaşır suyu yalnızlığı sever. Yanına hiçbir şey istemez. O yüzden daha etkin olsun diye yanına bir de tuz ruhu koyduğunuz zaman, ortaya çıkan gaz alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Kronik akciğer rahatsızlıkları varsa bunları tetikleyecektir. Bu gazlar bir insanı ölüme kadar götürebilir. Hele bu günlerde, hepimizin Türkiye'de bol miktarda çamaşır suyu kullandığı, temizlik ve dezenfeksiyon yapmaya çalıştığı bu sırada, çamaşır suyunu tek başına, abartıya kaçmadan kullanalım” dedi.

Koronavirüs Obsesifliğe Neden Olabilir

Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerin obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların tüm yıl boyunca aldığını belirterek, “Obsesif kompulsif bozukluğa sahip insanlar, her yerde potansiyel olarak ölümcül tehditler olduğundan endişe ederler. Bu hastalığa sahip olan kişi için kapsamlı el yıkama ve diğer güvenlik önlemleri, neredeyse her zaman kesinlikle gerekli ve olmazsa olmazıdır. Bu salgın, SARS veya H1N1'den farklıdır ve yaygın iş güvenliği önlemleri ve yaygın kamu güvenliği önlemleri olarak büyük ölçekli karantinalar içeriyor ve Dünya Sağlık Örgütünün ya da ülkelerin sağlık sistemlerinin talimatları kesinlikle nüfusun çok daha geniş alanlarına hitap ediyor ve daha uzun bir süre için söz konusu. Koronavirüs bittiğinde bazı insanlar kalıcı kirlenme korkularına sahip olabilir ve hatta muhtemelen obsesif kompulsif bozukluk geliştirebilir. Ancak halkın büyük çoğunluğu için, kirlenme korkumuz yaşamlarımızın kalıcı bir parçası olmaktan ziyade bir anı haline gelecektir" dedi.