"Koronavirüs Vakalarının Yarısı Hiçbir Belirti Göstermiyor"

İzlanda Sağlık Bakanlığı, gerçekleştirdiği korona virüsü test çalışmasının sonucunda virüs testi pozitif çıkan kişilerin yarısının virüs semptomlarını göstermediğini açıkladı. Bu açıklama, virüs kapmış pek çok kişinin farkında olmadan başkalarını da hasta ettiğinin habercisi.

Koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelerin büyük bir kısmı, yeterli sayıda test olmadığı için herkese test yapamıyor. Ancak İzlanda, nüfusunun önemli bir kısmına koronavirüs testi uygulamayı başardı.

İzlanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 364.000 nüfuslu ülkede 25 Mart’a kadar 12.615 koronavirüs testi yapıldığı açıkladı. Test edilenlerden 802 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Test sayısı ilk başta düşük görünse de ülkenin nüfusu ile karşılaştırıldığında hiç de az olmuyor. Zira İzlanda, tüm nüfusun yüzde 3.4’üne test uygulamış durumda. Eğer Türkiye'de aynı oranda bir nüfusa test uygulamak isteseydik toplam test edilen kişi sayısı 2 milyon 822 bini bulacaktı.

İzlanda Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı koronavirüs test çalışması, virüsle ilgili tedirgin edici bir sonucunun ortaya çıkmasına neden oldu. Ülkenin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden epidemiyolog Thorolfur Gugunason, test sonuçları pozitif çıkan insanların yarısının koronavirüs semptomlarını göstermediğini açıkladı. Gugunason, testleri pozitif çıkan diğer insanların ise semptomları zayıf bir şekilde gösterdiğini belirtti.

İzlanda’da koronavirüse dair elde edilen bu sonuç, salgının ne kadar sinsice yayılmaya devam ettiğini ve testlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birçok ülkede semptomları göstermeyen insanlara test uygulanmaması hastalığın yayılmaya devam etmesine neden oluyor olabilir.

Bunun önüne geçmek için Dünya Sağlık Örgütü’nün “test, test, test” şeklinde sloganlaştırdığı bir kişiye üç defa test uygulanarak sonuca varma işlemi dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Ancak tüm dünya nüfusunu 3 kere test edecek kadar ekipman bulunmuyor. Bu nedenle evlerde kalıp virüsün yayılmasını yavaşlatmak, en mantıklı çözüm durumunda.

İzlanda, nüfusunun düşük olmasının yanı sıra koronavirüse karşı mücadelede hedefe yönelik olarak aldığı önlemleri ile vaka sayısını düşük tutmayı başarmış gibi görünüyor. İzlanda'nın koronavirüs çalışmaları ve önlemleri, diğer ülkeler için de örnek oluşturabilir.