Cumhurbaşkanlığı, Koronavirüs Bilgilendirme Sitesi Yayınladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüsle ilgili bir internet sitesi oluşturdu. Oluşturulan bu site, salgınla ilgili güncel rakamlara erişilmesini ve çeşitli kıyaslamaların yapılmasını sağlıyor.

İlk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu sıralar pandemi olarak kabul ettiğimiz koronavirüs, insanları hayattan koparmaya devam ediyor. Bugüne kadar 532 bin 788 kişinin enfekte olduğu virüs, 24 bin 77 kişinin hayatına mal oldu. İnsanlar, bir yandan bu virüse yakalanmamak için çabalarken diğer yandan da koronavirüsle ilgili en güncel bilgilerden haberdar olmak istiyorlar.

Webtekno olarak bugüne kadar sizlerle paylaştığımız sayısal verileri, Johns Hopkins Üniversitesi'nin sağladığı bir internet sitesinden temin ediyorduk. Ancak şimdi, yeni ve güvenilir bir kaynağımızın daha olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturdu ve bu internet sitesinde sayısal veriler paylaşmaya başladı.

Veriler tüm dünyadaki durumu gösteriyor:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından oluşturulan internet sitesi, fazlasıyla kolay bir kullanıma sahip. Siteye giriş yaptığınızda sizi bir dünya haritası karşılıyor. Bu haritanın hemen sağ tarafında da ülkeler bazında tanı, ölüm ve iyileşme sayılarına yer veriliyor. Böylelikle merak eden herkes, bu internet sitesi aracılığıyla koronavirüs salgını ile yeni bilgilere kolaylıkla erişebilecek.

Koronavirüs COVID-19 Dünya haritası:

Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı internet sitesinin sağ üst bölümünde bir menü var. Bu menüye tıkladığınızda, virüsle ilgili daha detaylı bilgilere de erişebiliyorsunuz. Örneğin ülkelerdeki koronavirüs vakalarını karşılaştırabiliyorsunuz. Ayrıca koronavirüs salgınının belirli bir süre zarfı içerisinde nasıl yayıldığını da yine buradan takip edebiliyorsunuz.

Eğer sizler de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından oluşturulan bu internet sitesine erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.