Koronavirüs Verem Aşısı Yapılan Ülkelerde Yavaş İlerliyor

Epidemiyologlar, koronavirüsün verem aşısının yaygın olmadığı ülkelerde 4 kat daha hızlı yayıldığını keşfetti. Bu ülkelerin başında ABD, İtalya, Hollanda gibi ülkeler yer alıyor.

Tüm dünyada büyük ses getiren ve hala tam bir tedavisi bulunmayan yeni tip koronavirüs (Covid-19) için büyük bir hızla tedavi aranıyor. Virüsün ülkelerde yayılma hızlarına göre bir araştırma yapan ABD’li epidemiyologlar, koronavirüs için önemli sayılabilecek bir çalışmaya imza attı.

Bilim insanları, koronavirüsün sebep olduğu ölüm oranları ile ülkelerde verem aşısının (BCG) kullanım oranı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu tespit etti. Verem aşısının yaygın olarak uygulanmadığı İtalya, Hollanda, ABD gibi ülkelerde enfekte insan sayısının daha yüksek olduğunu keşfeden epidemiyologlar, verem aşısının Covid-19 yakalanma oranını önemli ölçüde azalttığını açıkladı.

ABD, İtalya, İran, Hollanda ve pek çok diğer Avrupa ülkesinde BCG aşısının ya hiç ya da kısa süre önce uygulanmaya başladığını dile getiren araştırmacılar, bu ülkelerde vaka sayısı ve ölüm oranlarının dünya ortalamasına göre 4 kat fazla olduğuna dikkat çekti. Bilim insanları, BCG aşısının koronavirüse karşı etkili olduğundan emin olduklarını da sözlerine eklediler.

Verem Aşısı (BCG) Ne İşe Yarıyor?

Isı ve ışığa dayanıksız bir aşı olan BCG, verem hastalığının etken maddesi olan basilinin yayılmasını engeller. Bu özelliği sayesinde miliyer tüberküloz, tüberküloz menenjit gibi hastalıkları engellemeye yardımcı olur.

Türkiye’de Bu Aşı Yapılıyor mu?

Verem aşısı, ülkemizde çok uzun bir süredir yapılıyor. BCG aşısı, genelde doğumdan 2 ay sonra gerçekleştiriliyor. Her kişiye sadece 1 kez yapılabilen bu aşı 6 yaşının üstündeki insanlar için önerilmiyor.