Koronavirüsün Yayılma Hızında Konuşmak Ne Kadar Önemli?

Bilim insanları, bir şekilde önüne geçilemeyen koronavirüs salgınının yayılma hızının neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir çalışma yürütüyorlar. Bu çalışmaya göre konuşurken bile ağzımızdan çıkan aerosol parçacıklarının virüsü yayılmasında etken bir rol üstlendiği düşünülüyor.

Dünya genelinde büyük bir hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, hükümetlerin aldığı çeşitli önlemlerle dizginlenmeye çalışılıyor. Tüm bu önlemlere rağmen hala büyük bir hızla yayılmaya devam eden virüs, en kötü senaryoda daha uzun süreler boyunca sıkıntı yaratacakmış gibi duruyor. Son derece bulaşıcı bir virüs olan koronavirüs, insanlara solunum yoluyla bulaşıp akciğerlere zarar vermesiyle biliniyor.

Virüse yakalanan çoğu insanın, etrafındaki onlarca insana daha bulaştırdığı Covid-19 hakkında araştırma yapan bilim insanları, özellikle yüksek sesle konuşan insanların daha fazla koronavirüs bulaştırma ihtimali olduğunu keşfetti.

Kaliforniya Üniversitesi’nde aerosol üzerinde araştırma yapan bilim insanları, Covid-19 teşhisi konmuş hastaların normal sesle konuşmasının dahi, enfeksiyonu ilerletmek için yeterli aerosol parçacıkları üretebildiğini keşfetti. Konuşma sesinin seviyesi arttıkça, ağızdan çıkan aerosol parçacıkları daha uzak noktalara erişebiliyor.

Aerosol Nedir?

Aerosol parçacıkları, havada asılı kalabilecek kadar küçük parçacıklardır. İnsanlar normal konuştuklarında da ağızlarından aerosol boyutunda küçük solunum partikülleri çıkarırlar. İşte araştırmacıların asıl merak ettiği konu, konuşma sırasında ortaya çıkan aerosol parçacıklarının Covid-19 virüsünü de havada tutmaya yetip yetmeyeceğidir.

1 mikron ile 1 mikrometre arasında boyuta sahip olan aerosoller, boyutları itibariyle normal grip salgınlarının dışında Covid-19 gibi virüsleri taşıyacak kadar büyük. Bu büyüklükte bir taşıyıcı olmaları da salgınların daha hızlı yayılmasına neden olabiliyor.