Koronavirüse Karşı Kullanılması Muhtemel Geçici Tedavi

Koronavirüse karşı henüz bir aşı geliştirilememişken araştırmacılar, virüsün etkisini hafifletecek geçici tedavi yöntemleri üzerinde çalışıyorlar. Onay alındığında kısa süre içerisinde kullanılmaya başlanacak muhtemel tedavinin geliştiricileri, soru cevap ile tedavi hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Koronavirüs salgını önü alınamaz bir şekilde yayılmaya devam ederken günümüzde bu salgına karşı koyabilecek herhangi bir aşı veya ilaç maalesef bulunmuyor. Yeni bir aşının geliştirilmesi uzmanlara göre 12 - 18 aylık bir süreç alacakken bu süreç içerisinde virüsü durdurmak için yalnızca önlemlerden yardım alınıyor.

Elbette koronavirüse karşı aşı geliştirmek için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şimdilik virüsü tamamen durdurabilen bir aşı olmasa da Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’nda Moleküler Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü Başkanı Arturo Casadevall, geçici bir aşı üzerinde çalışıyor.

Koronavirüse karşı geçici aşı:

Casadevall ve Albert Einstein Albert Einstein Tıp Fakültesi’nden Liise-anne Pirofski, 13 Mart günü yayınladıkları bir makalede COVID-19 virüsünden kurtulmayı başaran insanların kanlarının sıvılarıyla yeni bir aşı ürettiklerini paylaşmıştı. Global Heath NOW ile yeni bir röportaj gerçekleştirdi.

Arturo Casadevall, verdiği röportajda aşı testlerinin onay alındığı takdirde 3-4 hafta içinde başlayabileceğini söyledi. Casedevall, aşı testlerinin yapılması durumunda aşının yaz aylarının başına doğru dünya genelinde bulunabileceğini öngördüğünü aktardı. Bununla birlikte bilim insanı, aşıyla ilgili bazı önemli soruları da cevapladı.

Plazma (kanın sıvı kısmı), koronavirüse karşı nasıl etkili olabiliyor?:

Birçok viral hastalıktan kurtulduğunuzda kanınızda nötralize edici antikorlar bulunur. Bunlar, virüsü öldüren antikorlardır. İyileştikten sonra plazma, bağış yapan kişilerden alınabilir. Kan bağışıyla aynı şeydir ancak kandan kırmızı kan hücrelerini almak yerine sıvı alınır. Yani plazmayı alırlar. Plazmanın kendisi bir ilaçtır. Virüse maruz kalan insanlar için enfeksiyonun önlenmesinde veya hasta olanlar için tedavi olarak kullanılabilir.

Bu bir aşı değil. Bunu bir proteinin uygulanması olarak düşünün, insanlara bağışıklık kazandıran bir sıvı.

Bu yöntem Çin’de de kullanıldı mı?

Evet. Hatta Çin, İtalya’ya 90 ton plazma gönderdi.

Bu yöntem ile Çinlilerin yöntemi arasındaki fark nedir?

Çinliler, iyileşen herkesin antikorları olduğunu varsaydılar ve bu nedenle plazmayı kullanmaya devam ettiler. Veriler henüz yayınlanmamamış olsa da iyi sonuçlar bildirdiler. Hastalar iyileştiğinde plazmayı aldılar ve ihtiyacı olanlarda kullandılar.

Biz, Bağış yapmadan önce insanlarda virüs öldürücü antikoru gerçekten ölçeceğimiz çok daha karmaşık bir şey ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte yalnızca en yüksek kuvvete sahip plazmayı kullanacağız.

Bunun bir yan etkisi var mı?

Plazma oldukça güvenlidir. Kan yoluyla bulaşan patojenler taranır ve kanla nakledilir. Böylece aktarım reaksiyonunuz olmaz. Kan nakli ABD’deki en düzenli endüstrilerden biridir.