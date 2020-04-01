Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Covid-19 tedavisi için kullanılacak immun plasma tedavisinin onaylandığını açıkladı. Ovalı, kök hücre tedavisinin ise yolda olduğunu belirtti.

Tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam eden koronavirüse karşı önlem almak isteyen binlerce bilim insanı işe yarar bir ilaç ve aşı üretimi için büyük bir uğraşla çalışıyorlar. Koronavirüsle mücadelede bazı ilaçların virüse karşı işe yarar olduğu biliniyor. Son olarak koronavirüs tedavisi üzerinde çalışma yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Sağlık Bakanlığı tarafından immün plazma ve tedavisinin onaylandığı açıklandı.

Prof. Dr. Ovalı, resmi Twitter hesabından “ve Covid-19 immun plasma ve tedavisi onaylandı. Kök hücre ise yolda” şeklinde açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, İmmün Plazma Temini İçin Kriterlerini Belirledi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 geçirip iyileşen hastaların bağışçı olabilmesi için gerekli kriterleri açıkladı. Bu kişilerin enfeksiyonu tamamen geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucunun gerekli olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, bu tedavide Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu ücretin dışında ek ücret alınamayacağını bildirdi.

Koronavirüste Son Durum Ne?

Bugün dünya genelinde 900 bin sınırını aşan koronavirüs, şu ana kadar 46.252 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkemizde açıklanan resmi açıklamaya göre ise koronavirüs testi pozitif çıkan 15.679 vatandaşımız bulunuyor. 277 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı büyük bir hızla ilaç ve aşı geliştirmeleri için çalışıyor. Dünya genelinde büyük bir hızla geliştirilmeye devam eden aşı çalışmaları, yapılan açıklamalara göre 12 aydan önce hazır olmayacak. Bu süreci daha rahat atlatmak için çeşitli ilaç geliştirilmeleri yapılmaya devam ediyor.