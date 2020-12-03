Koronavirüsü 2 Saat İçinde Yok Eden Kumaş Üretildi

Gaziantep'te bir kumaş üretim tesisi, koronavirüsü 2 saat içinde yok eden bir kumaş üretti. Özel bir kimyasal içeriğe sahip olan bu kumaş, maske üretiminin yanı sıra tıbbi tekstil ürünlerinde de kullanılacak. Yetkililer, seri üretime birkaç gün içinde geçileceğini söylüyorlar.

Koronavirüsle ilgili aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, diğer sektörler de salgının seyrini değiştirecek çalışmalar içerisindeler. Örneğin bir süre önce bir şirket, ortamdaki koronavirüsü temizleyen bir hava filtreleme cihazı üretmişti. Şimdiyse önemli bir haber, Gaziantep'ten geldi. Kentteki bir kumaş üretim tesisi, koronavirüsü 2 saat içinde yok eden bir kumaş geliştirdi. Bu kumaş, maske üretiminde de kullanılabiliyor.

Gaziantep'te üretilen "antiviral nonwoven kumaş", 6 aylık bir çalışmanın ürünü. 9 kişilik ekipte, kimyager, endüstri, tekstil ve biyomedikal mühendisleri bulunuyordu. İşte bu bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda koronavirüsü yok edebilen kumaş geliştirmeyi başardılar. Türkiye'de üretilen kumaş, Brezilya ve İngiltere'de hizmet vermekte olan iki merkezden onay almayı da başardı. Yani bu kumaşın işlevselliği, iki farklı kaynak tarafından tescillendi.

Koronavirüs, yüzde 99,99 oranında ölüyor

Üretilen kumaşla ilgili açıklamalar, 9 kişilik gruba başkanlık eden Mustafa Dağlı'dan geldi. Dağlı, ürettikleri kumaşla bir inovasyona imza attıklarını söyleyerek kumaşın özelliklerinden bahsetti. Yapılan açıklamalara göre antiviral nonwoven kumaş, sahip olduğu kimyasal içerik sayesinde antiviral özelliğe sahip. Bu da kumaşa temas eden koronavirüsün, en fazla iki saat içinde yüzde 99,99 oranında yok olmasını sağlıyor.

Kumaş üretim tesisinin sahibi Hasan Gürkan Bayram tarafından yapılan açıklamalarda, üretilen kumaşın seri üretimine önümüzdeki günlerde başlanacağı ifade edildi. Özel kumaşla üretilecek ürünlere de değinen Bayram, maskelerin yanı sıra tıbbi önlük, tulum, hasta örtüsü ve bunlara benzer tıbbi tekstil ürünlerinin piyasaya sürüleceğini söyledi. Ürünler, Türkiye pazarının yanı sıra diğer ülkelerde de satışa sunulacak.