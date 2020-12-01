Koronavirüs Geçiren Birinin Hastalıktan Kaç Ay Korunuyor?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüse yakalanan birisinin COVID-19 hastalığına tekrar yakalanma süresini açıkladı. Kayıpmaz, hastalığı atlatanların antikor geliştirdiğini ancak bu sürenin sınırlığı olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde 1,4 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu ve halen de can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığıyla ilgili olarak ise halen kafalarda çeşitli soru işaretleri bulunuyor.

Bu soru işaretlerinden bir tanesi, COVID-19'a yakalanan bir kişinin bir daha bu hastalığa ne zaman yakalanacağı konusu. İşte Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz bu sorunun cevabını verdi.

COVID-19'a yakalanan birisini, bir daha bu hastalığa ne zaman yakalanır?

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, COVID-19'a yakalanıp atlatan birisinin belli bir süre geçtikten sonra 2. kez de bu virüsle karşılaşabileceğini ifade etti. Kayıpmaz, virüse tekrar yakalanma süresinin, kişinin geliştirmiş olduğu antikora bağlı olarak değiştiğini dile getirdi.

Kayıpmaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "COVID-19’u geçiren bir kişi teorik olarak 3 ay kadar bu hastalıktan korunabilir. Ama bu, 'Covid-19’u geçirdiniz ve siz artık rahatça gezebilirsiniz' anlamına gelmiyor. Eğer siz yine her zaman söylediğimiz o kurallara riayet ederseniz yeniden bir virüsle karşılaşma olasılığınızı en aza indirirsiniz."

Bu bağışıklık süresinin 45 güne kadar inebildiğini söyleyen Doç. Dr. Kayıpmaz, hastalık geçirilmiş olsa bile tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi. Maske kullanımının, sosyal mesafenin, temizliğin ve kabalık ortamlardan uzak durmanın önemli olduğunu söyleyen Kayıpmaz, şöyle konuştu:

"Bunlar, aslında sizi teorik olarak güvende tutan ve sizi virüs parçacıklarından uzaklaştıran kaba tanımlar. Karşılaştığınız virüs miktarını aza indirmeyi de fiziki mesafe ve maske kuralı sağlıyor. Hastalığı geçiren kişi 'Ben bu hastalığı geçirdim; nasıl olsa vücudumda antikor oluştu ve ben artık tedbirsiz bir şekilde dışarıya çıkabilirim, nasıl olsa ben artık güvencedeyim' diye düşünmemeli."