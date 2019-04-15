HBO, kraliçe Daenerys ile Jaime Lannister'ın karşı karşıya geldiği ve Daenerys'ın tehditkar bir tavır sergilediği 8. sezon 2. bölüm fragmanını yayınladı.

Birleşik Devletler merkezli paralı televizyon kanal grubu HBO,dünyayı kasıp kavuran fantastik dizisi Game of Thrones’un 8. ve final sezonunun 2. bölümünün fragmanı yayınladı.

Fragmanın ilk sahnesinden anladığımız kadarıyla Jaime Lannister, kraliçe Daenerys Targaryen’in karşısında çok da hoşnut olmadığı bir durumda.

Fragmanın başında kraliçe Daenerys, Lannister’a “Ben küçük bir çocukken geceleri abim bana babamızı öldüren adam hakkında hikayeler anlatırdı.” diyor.

Ardından sahne kararıyor ve Daenerys sözlerine, “O adama neler yapmak istediğimiz hakkında…” şeklinde devam ediyor.

Game of Thrones resmi YouTube kanalı tarafından yayınlanan 8. sezon 2. bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.