Spider-Man: Across the Universe filmi halen vizyondayken Sony, yeni bir Örümcek Adam filminden fragman paylaştı. Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünde yer aldığı Kraven the Hunter filmi, şirketin Venom ve Morbius gibi kötü Spider-Man filmlerinden sonuncusu olarak karşımıza çıkıyor.

Spider-Man: Acroos the Universe, Haziran ayının başında vizyona girdi. Vizyona girdiği günden bugüne pek çok insan tarafından beğenilen film, LGBT sansürü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde yasaklanmıştı. Şimdi Örümcek Adam serisinin son filmi Kraven the Hunter filminden de ilk fragman yayınlandı. Spider-Man spin-off’unun sonuncusu olan Kraven the Hunter, serinin diğer iki kötü karakterli filmi Venom ve Morbius’la benzer bir temaya sahip. Filmden ilk fragman da bugün itibarıyla yayınlandı. Spider-Man spin-off’u Kraven the Hunter’dan ilk fragman geldi Kraven the Hunter filminin yönetmenliğini, Netflix'in gişe rekorları kıran filmi Triple Frontier ile tanınan J.C. Chandor üstleniyor. Filmin başrolünde ise Aaron Taylor-Johnson yer alıyor. Film, Kraven olarak da bilinen Sergei Kravinoff'un yaptıklarını ve yaşadıklarını anlatıyor. Belirli olay örgüsü ayrıntıları gizemini korusa da film, Marvel çizgi romanlarında tasvir edilen aynı adlı son derece popüler karakterden ilham alarak Kraven'in kendisini dünyanın en önde gelen avcısı olarak öne çıkarma yolculuğunu anlatıyor. Kraven the Hunter filmi fragmanı için:

