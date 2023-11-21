ICRYPEX, Avrupa'nın en büyük kripto para etkinliği olan "Kripto Fest 2023"ü 25 Kasım'da gerçekleştirecek. UNİQ Hall'de gerçekleştirilecek etkinlik, yatırımcılar için önem arz ediyor.

Türkiye'nin önde gelen yerli kripto para borsalarından ICRYPEX, önümüzdeki günlerde büyük bir etkinliğe imza atacak. Avrupa'nın en büyük kripto para festivali olan "Kripto Fest"in 2023 yılı için ana sponsoru olan şirket, 25 Kasım'da bu etkinliği gerçekleştirecek. Kripto Fest 2023, İstanbul'un en büyük etkinlik salonlarından biri olan UNİQ Hall'de gerçekleştirilecek.

ICRYPEX'in ev sahipliği yapacağı Kripto Fest 2023 etkinlikleri, Özlem Gürses'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Emin Çapa'nın açılış konuşması yapacağı etkinliklerde ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, Fatih Altaylı, Atilla Yeşilada, Uğur Gürses, Ali Perşembe, Murat Muratoğlu ve Prof. Dr. Cem Say gibi isimler, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacaklar. Etkinlik katılımcıları, makro ve ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak etkinliklerle de karşılaşacaklar.

Kripto Fest 2023'e katılım ücretsiz!

Kripto Fest 2023, ücretsiz olarak dileyen herkesin katılım gösterebileceği bir etkinlik olacak. Kullanıcıların bu etkinliğe katılmaları için yapmaları gereken tek şey, ICRYPEX kullanıcısı olmak. Borsaya üye olanlar, yine ICRYPEX uygulaması üzerinden ücretsiz olarak alabilecekleri giriş bileti ile Kripto Fest 2023'e katılabilecekler. Şunu da söyleyelim; etkinliğe katıldıktan sonra kârlı çıkabilirsiniz. Zira etkinliğe sponsor olan şirketler, katılımcılara bazı sürprizler hazırladılar.

Kripto para yatırımcılarına bilgi dopingi yapılmasını sağlayacak etkinlikler, büyük bir konser ile sona erecek. Kripto Fest 2023 katılımcıları, saat 21.00'de Klein Phönix Maslak'ta gerçekleştirilecek James Hype konseri için ücretsiz bilet alma fırsatı yakalayacaklar. ICRYPEX, 20 kişiye ücretsiz bilet verecek. Biletlerin tamamının 2 kişilik olduğunu belirtelim.

Kripto Fest 2023 ile ilgili detaylı bilgi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.