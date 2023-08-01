Kripto Hesabınızı Nasıl Daha Güvenli Hale Getirebilirsiniz?

Son dönemin popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralarda, en merak edilen konulardan birisi kuşkusuz güvenlik. Kripto para yatırımlarımızın güvenliğini nasıl arttırabileceğimizi merak edenler için bir rehber hazırladık.

Bu rehber, kripto hesaplarınızın güvenliğini artırmak için dikkate almanız gereken bazı önemli detayları içeriyor.

Rehberdeki adımları uygulayarak, sizler de kripto para hesaplarınızın veya cüzdanlarınızın güvenliğini artırabilir, siber korsanlar tarafından çalınma riskini azaltabilirsiniz.

Kripto para hesabınızın veya cüzdanınızın güvenliğini arttırmak için ufak tüyolar​

Güçlü şifre kullanımı

Güçlü bir şifre kullanmak, kuşkusuz ki kripto hesabımızın güvenliğini sağlamak için atılabilecek en önemli adımlardan biridir. İçerisinde isminiz, doğum tarihiniz gibi kişisel bilgilerinizin veya sıralı rakamlar gibi akla ilk gelen ifadelerin bulunduğu şifreler kullanmak, kripto hesabımızın güvenliğini önemli ölçüde azaltıyor ve şifrelerimizi tahmin edilebilir kılıyor. Bu sebepten dolayı hesabımızı oluştururken güçlü bir şifre belirlememiz gerekiyor.

Şifreniz karmaşık karakterlerden, büyük/küçük harflerden, rakamlardan ve sembollerden oluşmalıdır. Kolay tahmin edilebilecek ve kısa şifrelerden mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. Birden fazla platformda işlem yapıyorsanız, her bir platform için diğer şifrelerinizden farklı bir şifre belirleyin. Bu işlem, herhangi bir platformdan sızıntı olması veya şifrenizin herhangi bir şekilde deşifre olması durumunda öteki platformlardaki hesaplarımızın koruma altında kalmasını sağlayacaktır.

Hesap erişim bilgilerinizi gizli tutun

Kripto para hesabınıza erişim bilgilerinizi (kullanıcı adı, şifre) güvende tutmalı ve kullandığınız platformun destek hattı da dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmamalısınız. Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirmek kripto hesabınızın güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir. Kişisel bilgilerinizi güvende tutmanızın yanı sıra, unutma riskinize karşın, bir kağıda not ederek bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

Metamask, Trust Wallet gibi dijital cüzdanları kullanıyorsanız, cüzdan kurulumunda verilen 12 kelimeden oluşan özel anahtar kelimeleri kaybetmeyeceğiniz şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Bu özel anahtarlara erişimi kaybetmeniz halinde, cüzdanınızda bulunan varlıkların tamamını kaybetme riskiniz bulunuyor. Dolayısıyla bu özel anahtarları muhafaza etmek hayati bir önem taşıyor.

Sosyal mühendislik saldırılarına karşı dikkat olun

Sosyal mühendislik, siber korsanlar tarafından kullanılan ve kullanıcıları kandırarak gizli verilerini göndermelerini sağlamak amacıyla bilgisayarlarına virüs bulaştırmak, iletişim kurarak güven sağlamaya çalışmak veya orijinal görünümlü sahte sitelerin bağlantılarını açtırmak gibi birçok yolu içinde barındıran tekniklerin bütününe verilen addır.

Siber korsanlar, kripto hesaplarınıza erişim sağlamak için kendilerini borsanın yetkili bir çalışanı olarak tanıtabilir veya kullandığınız borsanın destek hattı olduğunu iddia eden bir sosyal medya hesabından sizlerle iletişime geçebilirler.

Orijinali ile neredeyse birebir olan şüpheli e-postaları, sahte web sitelerini ve linkleri ayırt etmeniz her zaman mümkün olmayabilir. Dolayısıyla işlem yapmadan önce sitelerin bağlantı adreslerini, mail'lerin size gönderildiği adreslerin gerçekten platformla ilişkili olduğundan emin olmanız gerekiyor.

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanın

İki faktörlü doğrulama(2FA), hesabınızın güvenliğini artırmanız için çok önemli bir seçenektir. Hesabınıza ek bir güvenlik katmanı eklemek için 2FA'yı etkinleştirmenizi öneririz. Bu seçeneği aktif ettikten sonra hesabınıza giriş yaparken SMS, e-posta doğrulamaları gibi şifrenizin dışında ek bir doğrulama adımı ile karşılaşacaksınız. Bunların yanı sıra Google Authenticator gibi düzenli olarak yeni kod üreterek iki faktörlü doğrulama sağlayan güvenilir doğrulama uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Siber korsanlar şifrenize ulaşmış olsalar dahi, iki faktörlü doğrulama koduna erişmeleri çok zor olduğundan, hesabınızı güvende tutma şansınızı bir hayli artırmış olacaksınız. 2FA'nın etkinleştirilmesi, bu sebepten dolayı hayati önem taşıyor.

Airdroplar için boş bir cüzdan kullanın

Kripto para dünyasında her geçen gün yeni blockchain ağları, projeler inşa ediliyor. Bazı proje ekipleri, ağlarını test eden ve belirttikleri görevleri deneyen erken kullanıcılarına teşekkür etme amacıyla airdrop gönderebiliyorlar. Sizler de bu airdrop fırsatları ile ilgileniyorsanız, ana cüzdanınızdan farklı yeni bir cüzdan açabilirsiniz. Böylece ana cüzdan yatırımlarınızı, cüzdanı bağlayacağınız sitelerdeki olası güvenlik açıklarından veya projenin olası risklerinden korumuş olursunuz.

Metamask, Trust Wallet gibi dijital cüzdanlar kullanıyorsanız, ilgili sitelerde işleminizi sonlandırdıktan sonra cüzdan ayarları bölümünden, cüzdanın bağlı olduğu websiteleri ile bağlantısını kesmeniz cüzdan güvenliğinizi artırmanın başka bir yolu olarak sayılabilir.

Soğuk cüzdan kullanın

Soğuk cüzdan, sıcak cüzdandan farklı olarak çevrim dışı, yani internete bağlı olmayan kripto para cüzdanı anlamına geliyor. USB bellekleri andıran bu cüzdanları, Bitcoin (BTC) ya da Ethereum (ETH) gibi değerli kripto paralarınızı güvenle muhafaza etmek için kullanabilirsiniz.

Soğuk cüzdanlar, kripto para birimlerinin internet üzerinden gelecek risklere karşı güvende olmasını sağladığı için varlıklarınızın çalınma veya zarar görme ihtimalini çok büyük oranda azaltıyor.

Soğuk cüzdanlar güvenlik sebebiyle çevrim dışı olduklarından, bir cihazla beraber kullanılmak zorundadırlar. Eğer siz de bir soğuk cüzdan sahibiyseniz, cüzdanınızı bir cihaza bağlayarak varlıklarınızı görüntüleyebilir ve işlem yapabilirsiniz.