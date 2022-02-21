Dünyanın en büyük kripto borsalarından birisinin kurucu ortağı, Bitcoin piyasasına dair endişe verici açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda Bitcoin'in 'ayı sezonuna' girdiğini ifade edildi.

Dünyanın en büyük kripto borsalarından birisi olan Çin merkezli Huobi’nin kurucu ortağı Du Jun’a göre Bitcoin, fiyatların sürekli olarak düştüğü bir döneme, yani 'ayı piyasası'na giriyor. Hem de oldukça büyük etkileri olacak bir ayı piyasası.

Pazar günü CNBC’ye konuşan Du, Bitcoin piyasasına dair bazı açıklama ve tahminlerde bulundu. Bitcoin fiyatlarının genelde kripto para birimi ağındaki ‘halving’ adı verilen teknolojik bir değişiklikten etkilendiğini belirten Du, bir sonraki büyük rallinin ise ancak 2024’ün sonlarına veya 2025’in başlarına doğru geleceğini ifade etti.

Bir sonraki boğa dönemi, halving işleminden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşecek

Bitcoin'in önemli bir özelliği olan halving, madencilik üretiminde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesini ifade ediyor. Son olarak 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen halving için kripto analistleri şimdi de 2024 yılını işaret ediyor.

Halving’in gerçekleştiği yıllardan sonraki yıllar olan 2017 ve 2021'de fiyatların sürekli arttığı bir dönemin, bir diğer adıyla boğa piyasasının meydana geldiğini ifade eden Du ise bir sonraki boğa döneminin 2024 halving’inden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu kaydediyor. Bu da halving işlemiyle birlikte arzın azalacağı ve fiyatın artacağı anlamına geliyor.

Du, mevcut döngünün devam etmesi halindeyse şu an halihazırda bir ayı sezonunun erken aşamasında olduğumuzu ifade ediyor. Öte yandan Du, jeopolitik sorunlar ve COVID-19 gibi piyasayı etkileyebilecek pek çok faktör olması sebebiyle bunu tahmin etmenin oldukça zor olduğunu belirtiyor.

'Bitcoin kışı' geliyor

Geçtiğimiz iki yıl boyunca merkez bankası teşvikleriyle desteklenen kripto para sınıfı, Federal Rezerv'in 2022'de faiz oranlarını keskin bir şekilde artırma planları sebebiyle sert bir darbe almıştı. 69 bin dolara ulaşarak rekor seviyeyi gördüğü Kasım ayından bu yana düşüşe geçen Bitcoin, pazartesi sabahı Coinbase borsasında gerçekleşen yüzde 1,8’lik bir düşüş ile birlikte 37.683 dolara kadar gerilemişti.

Pek çok yatırımcı ise Bitcoin fiyatlarının düştüğü ve en az bir yıl kendisini toparlayamadığı “Bitcoin kışı”nın kapıda olduğunu düşünüyor. Daha öncesine böylesine bir düşüş, Bitcoin’in yaklaşık 20 bin dolardan 4 bin doların altına düştüğü 2017 sonları ve 2019 ortaları arasında yaşanmıştı.