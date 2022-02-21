Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, bir süredir kıyafetleri ile gündemde. Zira dünyanın en büyük ikinci kripto para biriminin CEO'su, etkinliklere bazen ilginç bir t-shirt ile bazen de bir hayvan kostümü ile çıkıyor. Peki neden? Ethereum CEO'su kafayı mı yedi? Gerçek neden, hayatınızı sorgulamanıza yol açacak.

Son yıllarda en çok konuştuğumuz meselelerin başında kripto para piyasaları ve Blockchain teknolojileri geliyor. Çok değil, bundan birkaç yıl önce pek çok kişi için "çöp" olan kripto paralar, bugün El Salvador gibi bir ülkenin resmi para birimi haline dahi geldi. Ayrıca piyasa hacmi, trilyon dolarların üzerine çıktı. Yani hem kripto paralar hem de Blockchain teknolojileri, artık hayatımızın bir gerçeği haline geldi.

Kripto para dünyası denince akla gelen birimlerden bir tanesi Ethereum. Oldukça sağlam bir altyapıya sahip olan Ethereum, sunduğu özellikler sayesinde hem geleneksel resmi sözleşme sistemlerine hem de diğer kripto para birimlerine çok sağlam bir rakip oldu. Üstelik Ethereum sayesinde piyasaya sürülen yüzlerce altcoinin olduğunu unutmamak gerek. Ancak bu köklü ve piyasadan silinme ihtimali pek de olmayan kripto para biriminin kurucusu Vitalik Buterin, şu sıralar ilginç bir konuyla gündemde.

Vitalik Buterin'in kıyafetleri herkesin dikkatini çekmeye başladı

Rus asıllı Vitalik Buterin, 1994 doğumlu bir yazılımcı. Uzun zamandır da Ethereum'un CEO'su. Yani artık Buterin için "iş insanı" demek daha doğru. Ancak Buterin, alıştığımız patronlardan biraz değişik bir yapıya sahip. Özellikle de giydiği kıyafetler, Buterin'i sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline getiriyor. Neden mi? Zira yukarıda da görebileceğiniz gibi; Vitalik Buterin'i bir hayvan kostümüyle de pijamalarıyla da görebilirsiniz.

Vitalik Buterin kafayı mı yedi?

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin'in akıl sağlığını kaybettiğini, bundan ötürü de böyle giyindiğini söylüyorlar. Bazıları ise bunun "Rus kafası" olduğunu ifade ediyor. Peki gerçekten de böyle mi? Ethereum'un bir numarası akıl sağlığını mı yitirdi? Aslında bunu bilmek pek de mümkün değil. Neticede böyle bir iş insanının özel hayatında neler yaşadığını bilemeyiz. Ancak; şu an için raporlanmış bir problem söz konusu değil. Yani Vitalik Buterin'in aklı başında. Bilinen herhangi bir hastalığı yok.

Vitalik Buterin deli değilse, neden böyle giyiniyor?

Vitalik Buterin'in deli olmadığını öğrendiğimize göre; bu iş insanı neden böyle garip kıyafetler giyiyor olabilir? İşte hem bu soru hem de bu sorunun cevabı çok derin anlamlara sahip. Şöyle ki; kripto para birimleri geleneksel finans düzenine alternatif olarak doğdular ve her kripto para birimi, farklı bir işleme hizmet ediyor. Ve haberlerimizi takip eden sıkı takipçilerimiz bilir; kripto para dünyasının geleneksel finans sistemi için çok büyük bir risk olduğunu, yeni dünya düzeninde geleneksel finansa yer olmayabileceğini defalarca dile getirdik. İşte Vitalik Buterin de tam olarak buna odaklanıyor gibi görünüyor. Esas mesele; devrim niteliğindeki değişiklikler.

Ethereum ile neler yapılabileceğini biliyor musunuz? İşte bu sorunun cevabı, kıyafetlerden çok daha önemli

İçeriğimizin başında, Ethereum'un akıllı sözleşme özelliğine sahip olduğundan bahsetmiştik. İşte insanlar olarak tam da bu konuyla ilgili konuşmamız gerekiyor. Şöyle ki Ethereum ile bugün devlet dairelerine gidip yaptırdığınız tapu işlemlerinden tutun, noter sözleşmelerine kadar her şeyi oturduğunuz yerden halledebilirsiniz. Bu gibi durumların bir gün yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını bilemeyiz ancak Ethereum, teknik anlamda aklınıza gelebilecek pek çok sözleşmeyi Blockchain aracılığıyla imzalamanızı sağlıyor. Burada nasıl bir değişimden bahsettiğimizi bir düşünün. Biraz düşündükten sonra, elimizde nasıl bir potansiyel olduğunu kavrayacak, yanlış noktaya takıldığımızı göreceksiniz.

İşte Vitalik Buterin'in vermeye çalıştığı mesaj da tam olarak bu. Öyle bir noktadayız ki yepyeni bir düzen kuruluyor. Bu düzen; takım elbiseleri önemsemiyor. Bu düzende kravatlar da kimsenin umurunda değil. Elbette; Vitalik Buterin de diğer CEO'lar gibi giyinip insanların karşısına çıkabilir. Ancak sahip olunan güç, tüm bunların ötesinde.

Kıyafetleri nedeniyle eleştirilen tek isim Vitalik Buterin değil

İlginçtir ki teknoloji şirketlerinin CEO'ları, daima kıyafetleriyle gündem olmuşlardır. Örneğin Mark Zuckerberg. Zaten bu ismi okuduğunuz an Zuckerberg'in t-shirt ve kot pantolonlu hali aklınıza gelmiştir. Ya da Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs. Akıllı telefon, bilgisayar ve diğer mobil ürünlerde benzersiz çalışmalar sürdüren Jobs, tüm Apple lansmanlarına aynı boğazlı kazak ve kot pantolon ile çıktı. Vitalik Buterin'in adı bile bilinmezken bu isimler, kıyafetleri nedeniyle hep gündemdelerdi.

Neyi eleştiriyoruz? Neden beğenmiyoruz?

Genel anlamda baktığımız zaman, Mark Zuckerberg'in de Steve Jobs'ın da ve hatta Vitalik Buterin'in de dünyayı değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tüm bunlar gözümüzün önünde yaşanırken toplum, bu isimlerin kılık kıyafetlerine odaklanmış durumda. Peki neden? İşte bunun net bir cevabı yok. Toplumsal algılar nedeniyle birilerinin eleştirdiği isimler, değişen dünya düzeninin kurallarını yazıyorlar. Bir gün gelir de bu eleştiriler son bulur mu bilinmez ancak doğru tarafa bakmak, bir gün sizlerin de o CEO'lar gibi başarılara sahip olmanızı sağlayabilir...