Son yıllarda pek çok futbol kulübü ile anlaşarak piyasaya sürdüğü önemli teknolojileri ile dikkat çeken, Türkiye’nin özgün ve en ulaşılabilir kripto para borsası ICRYPEX, Şubat ayının sonuna kadar hesap açan herkese 30 TL değerinde Bitcoin elde edecek. Hediyeyi kazanmak için yapmanız gereken işlemler ise oldukça basit.

Dünyanın en çok kripto para kullanıcısına sahip ilk 10 ülkeden biriyiz ve bunun altını dolduracak önemli anlaşmalara ve teknolojik geliştirmelere imza atan ICRYPEX, daha önce ülkemizde eşine az rastlanan bir kampanya başlattı ve yeni üye olan herkese 30 TL değerinde Bitcoin hediye ediyor.

Normal şartlarda bu tip kampanyalar, kullanıcılardan belirli miktarda işlem gerçekleştirmeleri gibi taleplerle düzenleniyor. Kullanıcılar, ICRYPEX’in dağıttığı 30 TL’lik Bitcoin’leri diledikleri gibi kullanabilecek; isterlerse hemen nakite dönüştürebilecekler. Ayrıca hediye kripto paraları ICRYPEX’te listelenen diğer kripto para birimlerine de dönüştürmek de mümkün olacak.

ICRYPEX’ten 30 TL Bitcoin hediyesi nasıl alınır?

Adım #1: ICRYPEX mobil uygulamasını indirin, Android için buradan iPhone için buradan Huawei için buradan

ICRYPEX mobil uygulamasını indirin, Adım #2: Yeni bir üyelik açın ve istenen tüm adımları tamamlayın, Üyeliği tamamladıktan sonraki 15 iş günü içerisinde 30 TL’lik Bitcoin’i cüzdanınızda görebilirsiniz.

Yeni bir üyelik açın ve istenen tüm adımları tamamlayın, Adım #3: Bitcoin’leri cüzdanınızda bekletebilir, piyasa bölümünde diğer kripto para birimlerine çevirebilir, nakde çevirebilirsiniz.

Kampanyanın sadece 50.000 katılımcı ile sınırlı ve sadece yeni üyeliklerde geçerli olduğu belirten ICRYPEX, son katılım tarihinin 28 Şubat 2022 saat 17.00 olduğu bilgisini de tarafımıza iletti. Eğer bu tarihe kadar 50.000 kullanıcıya ulaşılırsa kampanya 28 Şubat öncesinde tamamlanmış olacak. Dolayısıyla elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.

ICRYPEX güvenilir mi?

Evet, ICRYPEX güvenilir bir kripto para borsası. Kullanıcı bilgilerini ve cüzdanlarını soğuk depolarda koruyan borsa, aynı zamanda Fenerbahçe, Altay, Göztepe gibi spor kulüpleri; Cem Bölükbaşı gibi sporcular ile resmi anlaşması bulunan, bu markalara token desteği ve altyapısı sağlayan yerli bir şirket.

ICRYPEX mobil uygulamalarını Android ve iOS telefonlara aşağıdan indirebilirsiniz: