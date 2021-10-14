Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX ile Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Edis, dikkat çeken bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği sayesinde dünyanın ilk NFT destekli fan tokenleri oluşturuldu. Edis fan tokenler, 18-20 Ekim tarihlerinde ön satışa açılacak.

Kripto paralar, hayatımıza çok sayıda yenilik kattı. İnsanlar artık, kripto paralar aracılığıyla yatırım yapmanın haricinde birilerini destekleyebiliyor ya da özel bir dijital sanat eserinin sahibi olabiliyorlar. Şimdi sizlere, kripto para birimlerinin ulaştığı son noktalardan birinden bahsedeceğiz.

Türkiye’deki popüler kripto para borsalarından bir tanesi olan ICRYPEX, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Edis için özel bir fan token oluşturdu. Dünya üzerinde NFT’lerle desteklenmiş ilk fan token olarak tarihe geçecek bu proje, Edis hayranları için sayısız avantaj sunacak. Dilerseniz hemen, Edis fan tokenin ne olduğunu ve bu tokenlerle neler yapabileceğinize yakından bakalım.

Edis fan token nedir ve bu tokenleri neden almalısınız?

ICRYPEX ile Edis’in iş birliğinde hayata geçirilen token projesi, özellikle de Edis hayranları için benzersiz bir deneyim sunacak. Piyasaya sürüldükten sonra tıpkı diğer kripto para birimleri gibi alınıp satılabilecek olan tokenler, istenildiği takdirde yalnızca yatırım araçları olarak kullanılabilecek. Edis hayranları ise bu proje sayesinde destekledikleri sanatçıyla ilgili çok daha büyük avantajlara sahip olacaklar.

Edis fan token projesi, Edis hayranları için adeta bulunmaz nimet. Zira bu fan tokenlere sahip olan hayranlar, Edis ile bizzat tanışma, onunla iletişime geçme, konserlerde özel biletlere sahip olma ve Edis’in hazırladığı sürpriz hediyelere sahip olma gibi avantajlara sahip olacaklar. Ayrıca bu tokenler ile Edis’in dijital ortamda imzalanmış olan özel NFT eserlerine de sahip olunabilecek.

Edis fan token ne zaman ve nasıl satın alınabilecek?

ICRYPEX’in Edis fan token projesi, yalnızca bu Türk kripto para borsası üzerinden satın alınabilecek. Şirket, 18-20 Ekim tarihlerinde Edis fan token için bir ön satış programı oluşturacak. Kullanıcılar bu süreçte, uygun fiyatlarla token sahibi olabilecekler. Takvimler 21 Ekim’i gösterdiğinde ise bu fan tokenler resmen piyasaya sürülmüş olacak.

Kripto para borsası, Edis fan tokenlerin ön satış fiyatını 0,9 TL (90 kuruş) olarak açıkladı. Dileyen kullanıcılar, ICRYPEX’e kayıt olup hesaplarına para yükledikten sonra, bu tokenlerden satın alabilecekler. 21 Ekim’de resmen piyasaya giriş yapacak tokenlerin fiyatı ise 1 TL’den başlayacak. Yani ön satışta token satın alan Edis hayranları ile kripto para yatırımcıları, sürece karlı bir şekilde başlamış olacaklar.

Edis ile ICRYPEX iş birliğinde geliştirilen proje ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve ön satış için kayıt yaptırmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.