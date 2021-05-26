Basketbol severlerin Beşiktaş Basketbol A takımının formalarından tanıdığı, kripto para yatırımcıları için güvenilir yerli borsaların başında gelen Icrypex’i yakından inceliyoruz. Bilgilendirici günlük ve haftalık bültenleri ve analizlerin yer aldığı blog içerikleri ile dikkat çeken Icrypex’e nasıl üye olunur, yakından bakıyoruz.

Kripto para piyasalarında sessizliğin bozulduğu, aynı zamanda güvenlik endişelerinin tavan yaptığı bir dönemdeyiz. Parasının kıymetini bilen yatırımcı için onca kripto para borsası arasından öne çıkan bir seçenek var: ICRYPEX.

2018’de Gökalp İçer tarafından kurulan ICRYPEX’in öne çıkmasını sağlayan ve bugün yakından bakacağımız pek çok özelliği mevcut. Örneğin günlük ve haftalık bazda piyasaları etkileyen tüm haberlerin aktarıldığı bültenler, kripto paralara ilişkin teknik bilgi ve analizlerin paylaşıldığı blog yazıları mevcut. Bir başka deyişle ICRYPEX, kripto para piyasasına yabancı olanların bile yatırım yaparken bilgi sahibi olmasını isteyen, kullanıcılarının menfaatini ön plana alan bir kripto para borsası.

NOT: Bu içerik, bir yatırım tavsiyesi değildir. Webtekno, SPK kapsamında yetkilendirilmiş ICRYPEX'in kullanıcılarına yatırım analiz ve tavsiyeleri verdiğini açıklamaktadır.

Icryptex’in özellikleri:

7/24 saat müşteri desteği sunuluyor

Araştırma bölümünde günlük, haftalık olarak kripto ara dünyasından önemli haberler kullanıcılar ile paylaşılıyor,

Blog bölümünde blokzincir teknolojisi ve kripto para dünyasına ilişkin analiz yazıları yayınlanıyor, yatırım tavsiyeleri

Hacme göre kripto para yatırımlarında komisyon oranı 0.0025, satım işlemlerinde 0.0035 olarak belirleniyor

Akbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile ücretsiz para yatırma, yine Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile ücretsiz para çekme işlemleri yapılabiliyor

3 farklı KYC, yani hesap doğrulama seviyesi mevcut, en güvenli olan KYC üçüncü seviye hesaplarda işlem limiti günlük 500.000 TL, aylık 5.000.000 TL ya da karşılığındaki dolar ile kripto para transferine izin veriliyor kadar çıkıyor,

Tüm bu özellikleriyle ICRYPEX’i aslında fazlası ile kullanıcı dostu olarak yorumlayabiliriz. ICRYPEX, kullanıcılarına sadece alım satım işlemleri sunmuyor, aynı zamanda kripto para ve blokzincir teknolojileri konusunda en temel düzeyden başlayarak bilgi veriyor. Doğal olarak yatırımcı başka bir kaynağa gerek duymadan araştırmasını da yatırımını yapacağı borsa üzerinden yapabiliyor.

ICRYPEX’e nasıl üye olunur ve nasıl Bitcoin alınır?

Adım #1: www.icrypex.com adresine gidin, sağ üstten “yeni üyelik oluştur” seçeneğine tıklayın ve bilgilerinizi girin

www.icrypex.com adresine gidin, sağ üstten “yeni üyelik oluştur” seçeneğine tıklayın ve bilgilerinizi girin Adım #2: Giriş yapın, Hesabım bölümünden Hesap Onayı & Limit seçeneğine tıklayın, Kimlik ön ve arka yüz ve dilekçeli fotoğrafınızı yükleyin,

Giriş yapın, Hesabım bölümünden Hesap Onayı & Limit seçeneğine tıklayın, Adım #3: Para yatırma bölümüden “banka transferi ile yatır” seçeneğine tıklayın, Eğer bir başka borsadan kripto para yatıracaksanız kripto para seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Para yatırma bölümüden “banka transferi ile yatır” seçeneğine tıklayın, Adım #4: TRY ya da mevcut diğer para birimlerinden birini seçin, Akbank, Ziraat Bankası ya da Vakıfbank hesaplarınızdan birini seçin Yatıracağınız TL (ya da diğer döviz) miktarını girin,

TRY ya da mevcut diğer para birimlerinden birini seçin, Adım #5: Ekrana gelen ICRYPEX Bilişim A.Ş. bilgilerine belirlediğiniz tutarı gönderin,

Ekrana gelen ICRYPEX Bilişim A.Ş. bilgilerine belirlediğiniz tutarı gönderin, Adım #6: Bitcoin (BTC) Kolay Al-Sat bölümüne gelin, BTC’ye tıklayın, Market sekmesinden dilediğiniz miktarda BTC alın.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirerek ICRYPEX üzerinden dilediğiniz tutarda kripto para alım satım işlemleri yapabilirsiniz. Ayırca üç seviyeden oluşan KYC şartlarını karşılayan bir profil oluşturursanız, güvenliğiniz artacaktır. Diğer taraftan 2 faktörlü doğrulama sistemi ile kripto varlıklarınızı koruma altına alabilirsiniz.

Adım #1: www.icrypex.com adresine gidin, sağ üstten “yeni üyelik oluştur” seçeneğine tıklayın ve bilgilerinizi girin

ICRYPEX üzerinden Bitcoin alabilmek için öncelikle icrypex.com kripto para borsasında yeni üyelik oluşturmanız gerekmektedir. ICRYPEX ile yapacağınız kripto para yatırımlarınızı bu oluşturduğunuz üyelik ile adınıza açılacak hesabı kullanarak güvenli bir şekilde gerçekleştireceksiniz.

www.icrypex.com'a giriş yaptıktan sonra "Yeni üyelik oluştur" butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkan sayfada bilgilerinizi doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturun.

Adım #2: Giriş yapın, Hesabım bölümünden Hesap Onayı & Limit seçeneğine tıklayın:

Oluşturduğunuz üyeliğinize, mail adresiniz ve kendi oluşturduğunuz şifreniz ile giriş yaptıktan sonra hesabınız için kimlik onayı sağlamalısınız. Bunun için Profil sayfasından kimliğinizin ön ve arka yüzü ile dilekçeli fotoğrafınızı ilgili alanlara kaydetmelisiniz. Hesabınızın onayı sağlandıktan üyelik işlemleriniz tamamlanmış olacak ve yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.

Adım #3: Para yatırma bölümüden “banka transferi ile yatır” seçeneğine tıklayın:

Eğer bir başka borsadan kripto para yatıracaksanız kripto para seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Üyeliğinizi oluşturduktan sonra artık yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. İlk kez bitcoin yatırımı yapacak kişiler için ilk yatırım işlemi banka hesabı üzerinden para transferi ile gerçekleştirilebilir.

Adım #4: TRY ya da mevcut diğer para birimlerinden birini seçin:

Anlaşmalı olduğumuz Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank hesaplarımızdan seçtiğiniz hesaba para yatırma talebi oluşturduktan sonra, talep işlemi sırasında çıkan ICRYPEX Bilişim A.Ş.’ye ait IBAN numarasına yatırım yapmak istediğiniz tutarı kendi banka hesabınızdan transfer etmelisiniz.

Adım #5: Ekrana gelen ICRYPEX Bilişim A.Ş. bilgilerine belirlediğiniz tutarı gönderin

Adım #6: Bitcoin (BTC) Kolay Al-Sat bölümüne gelin, BTC’ye tıklayın, Market sekmesinden dilediğiniz miktarda BTC alın:

Bu andan itibaren yapmanız gereken alım işlemi için emir girmek. İsteğinize bağlı olarak anlık piyasa fiyatından alım yapabileceğiniz gibi kendi belirlediğiniz bir fiyattan alım yapmak üzere de emir girebilirsiniz. Kendi belirlediğiniz fiyattan alım satım yapmak için “Limit” bölümünü; anlık fiyattan işlem yapmak için “Market” bölümünü kullanabilirsiniz.