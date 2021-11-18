ICRYPEX, espor tutkunlarını ilgilendiren yeni bir kripto para birimini listelemeye hazırlanıyor. Gamer Arena Utility Token (GAU) olarak isimlendirilen kripto para birimi, Gamer Arena isimli platformda gerçekleştirilen turnuvalarda aktif olarak kullanılabilecek.

Türkiye’deki en popüler kripto para borsalarından bir tanesi olan ICRYPEX, yeni bir kripto para birimini listelemeye başlayacağını duyurdu. Bu kripto para birimi Gamer Arena Utility Token (GAU) olarak isimlendiriliyor ve espor ile ilgilenen oyun tutkunlarına odaklanıyor. Peki bu kripto para birimi tam olarak neye hizmet ediyor ve nasıl satın alınır?

GAU, Gamer Arena olarak isimlendirilen bir espor platformu tarafından geliştirildi. Oyuncuların kendilerine rakip bulup çevrimiçi turnuvalara dahil olmalarını sağlayan bu platform, kendi oluşturduğu token ile ödeme yapmaya karar vermesi üzerine GAU’yu geliştirdi. İşte bu kripto para birimi şimdi, ICRYPEX’te listelenerek resmen kullanıma sunulmuş olacak.

Turnuvalara katılım ve ödüller, GAU aracılığıyla ödenecek

Gamer Arena’da onlarca oyun yer alıyor. Kullanıcılar, platforma dahil olduktan sonra aralarında PUBG Mobile’dan Zula’ya kadar oldukça popüler olan yapımların turnuvalarına ulaşabiliyorlar. İşte bu turnuvalara katılmak için gereken ücret ile turnuvadan kazanılacak para, bundan sonra Gamer Arena Utility Token aracılığıyla ödenmiş olacak. Böylelikle oyun tutkunları, turnuvalardan kazandıkları ödülleri yatırım haline de getirebilecekler.

GAU Token nasıl alınır?

Eğer Gamer Arena’yı kullanan bir oyun tutkunuysanız, GAU Tokenler zaten işinize yarayacaktır. Ancak bir yatırımcıysanız da Gamer Arena Utility Token almak isteyebilirsiniz. İşte bunun için, ICRYPEX’i kullanmanız ve ön satış programına dahil olmanız gerekiyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantı aracılığıyla ICRYPEX’in GAU Token’e özel oluşturulan sayfaya ulaşabilirsiniz.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.