Kripto para birimleri, gece saatlerinde yine sert bir düşüş trendine girdiler. Yaşanan düşüş, Bitcoin dahil tüm kripto para birimlerinin değer kaybetmesine yol açtı. Peki piyasalardaki düşüşün nedeni neydi?

Bir süredir yatırımcısını terste bırakan kripto para birimleri, gece saatlerinde gözlerini yeniden aşağıya diktiler. Başta Bitcoin olmak üzere en popüler kripto para birimlerinin tümü, ciddi oranlarda değer kaybettiler. Bu bağlamda Bitcoin, yaşadığı son düşüşten sonra son 24 saatte yüzde 10 civarı değer kaybetmiş oldu. Altcoinler ise tahmin edebileceğiniz üzere Bitcoin'e kıyasla daha fazla değer kaybetti.

Coinmarketcap'te yer alan son veriler, Bitcoin'in saat 09:48 itibarıyla 32 bin 695 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Bu kripto para biriminin son 24 saatteki en yüksek değeri ise 36 bin 744 dolar seviyesiydi. Benzer bir şekilde Ethereum da 2.845 dolar seviyesinden 2.480 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Ethereum'un son 24 saatteki değer kaybı ise yüzde 10.5 civarında.

İşte en büyük 10 kripto para birimindeki son durum

*Listenin ilk 10 sırasında yer alıp, değerlenmiş olarak görülen Tether ile USD Coin'in dolara endeksli birer altcoin olduğunu unutmayın. Yani bu kripto para birimlerinin fiyatı her zaman 1 dolar civarındadır.

Kripto para birimlerinde yaşanan düşüş, aslında yeni bir şey değil. Piyasalar, bir süredir çok ciddi bir şekilde kan kaybediyor. Elbette bu durumun bazı nedenleri var. Örneğin; Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar. 2017 boğa (yükseliş) döneminde John McAfee'nin yaptığının birebir aynısını yapan Elon Musk, piyasaların çok ciddi bir şekilde sarsılmasına yol açtı. Hatta Musk, yaptığı açıklamalar nedeniyle dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous tarafından geçtiğimiz günlerde tehdit edildi.

Kripto para piyasalarında yaşanan sarsılışın tek nedeni elbette Elon Musk değil. Çin hükümeti de yaptığı açıklamalarla kripto para piyasalarını etkiledi. Ayrıca ABD hükümeti de şu sıralar kripto para birimlerine takılmış durumda. Ülkeden gelen haberlere göre makroekonomi politikalarında değişiklikler yapılacak ve bu durum Bitcoin'i doğrudan etkileyecek. Hatta Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, ABD'nin kararlarının Bitcoin'e tarihinin en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşatabilir...

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.