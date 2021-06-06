Bitcoin, Gerçek Anlamda Ay'a Giden İlk Kripto Para Olacak

Kripto para piyasasındaki yoğun gündem, son dönemde uzay yarışı ile birleşti ve beraberinde ilginç bazı haberler gelmeye başladı. SpaceX'in Dogecoin ile Ay yörüngesine uydu göndermesi haberinden sonra şimdi de Bitcoin cephesinden bir gelişme var; görünüşe göre Bitcoin, gerçek anlamda Ay'a giden ilk kripto para olacak.

Hızına yetişemediğimiz bir yoğunlukla ilerleyen kripto para piyasası gündemi, son dönemde ilginç haberlerle çalkalanıyor. Bir yandan ciddi tartışmaların yaşandığı, bir yandan da arka arkaya gelen 'meme' kripto paralarla giderek ilginçleşen bu dünya, şimdi de uzay yarışının bir parçası haline geliyor.

Geçtiğimiz günlerde SpaceX tarafından yapılan bir açıklama, şirketin 'DOGE-1' isimli bir uyduyu Ay yörüngesine taşıyacağını bildirmişti. Geometric Energy Corporation adlı bir firma tarafından ödemesi Dogecoin ile yapılan bu uydu, Ay yörüngesinde bilimsel veriler toplayacak ve 2022 yılının ilk çeyreğinde Falcon 9 roketi ile yola çıkacak.

Kripto paralar gerçek anlamda Ay'a gidiyor:

Kripto para piyasasında sıklıkla kullanılan ve kripto paranın hızlı yükselişine işaret eden 'to the moon' tabirini gerçek bir tabir haline getiren hamlelerden ilki Dogecoin için SpaceX tarafından atılmış olsa da gelen son haberlere göre bu yarışın artık yeni bir galibi var. Popüler kripto para borsası BitMEX, Ay'a Bitcoin göndermeye hazırlanıyor.

Uzay robotik teknolojileri geliştiren ve Ay'a düzenlenmiş pek çok görevle ticari taşıma yapacak bir şirket olan Astrobotic tarafından 2021'in son çeyreğinde (şu an için belirlenen tarih Kasım 2021) Peregrine-1 görevi kapsamında Ay yüzeyine yük taşıyacak. Bu görevde NASA ile çalışan Astrobotic, bilimsel araştırmalar için Ay'a gidecek yüklerin yanında artık bir de fiziksel olarak basılmış özel bir Bitcoin de götürecek. BitMEX tarafından Peregrine-1 projesine fon sağlanacak ve bunun karşılığı olarak özel olarak tasarlanmış ve üzerinde BitMEX logosu, Bitcoin'in para basıldığı andaki değeri ve görevin ismi gibi detayların yer aldığı bir para da Ay'a taşınacak. Bu fiziksel Bitcoin, içerisinde bir Bitcoin yüklü olacak.