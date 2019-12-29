Küçük Uyduların Yörüngeye Yerleştirilme Çalışmaları Başladı

Her birinin standart bir kâğıt parçasından daha küçük ve yalnızca birkaç cm kalınlığında olduğu söylenen HISats uydularının yörüngeye yerleştirilme çalışmaları başladı.

SpaceX, yaklaşık bir yıl önce 60’tan fazla küçük uyduyla dolu roketini uzaya yollamıştı. Gelişen uydu dünyasında şimdiyse diğer uydulardan yapılmış bir uydu olarak dikkat çeken ‘Excite’ konuşuluyor. Yapı, birbirlerinin klonu olan pek çok uydunun bir araya gelmesiyle oluşan bir uydu. Bu tür modüler bir mekanizma, uzayda ilk olmasının yanı sıra gelecek yıllarda daha çok misyonda tercih edilebilir.

Uydunun fırlatılmasını üstlenen NovaWurks, 14 farklı uydunun her birinin standart bir kâğıt parçasından daha küçük olduğunu ve yalnızca birkaç cm kalınlığında olduğunu belirtiyor. Boyutlarına rağmen bu parçalar bir uydunun ihtiyaç duyduğu dünya ile iletişim kurmak, uzayda hareket etmek, verileri işlemek ve bir güç kaynağı olmak gibi pek çok işlevi görebiliyor. NovaWurks’un “HISat” olarak adlandırdığı her bir uydu parçacığı, fiziksel olarak diğer parçalarla birleşerek daha büyük bir birim oluşturabiliyor.

Tak çıkar uydular, düşük maliyetleriyle dikkat çekiyor:

Havalanma günü gelindiğinde roket belirlenen yüksekliğe geldiğinde, Excite onun yörüngesine girdi. Hiçbir sorun yok gibi görünüyordu ve her şey planlandığı gibi gitti. Ancak Excite, gemideki bazı cihazlara komut gönderemedi. Sonuç olarak uydulara bağlanan 8 yükün 3’ü, yer yöneticilerini duyamadı ve itaat edemedi.

Bununla birlikte yaşanan bu başarısızlık, böylesine uzun bir süreçte kabul edilebilir bir engel olarak görülüyordu. Tak çalıştır uydular daha ucuza mâl olurlar, daha az zaman alırlar ve mühendislerin lojistikten ziyade araca odaklanmalarına izin verirler. NASA gibi pek çok farklı kuruluş bu uyduların geleceğinin farkında ve bu yönde çalışmalar yürütüyor. NovaWurks ise bu fikri ilk ortaya atanlardan biriydi.

Bu yaklaşım, geliştiriciler uzaya bir şey göndermeyi daha az riskli ve daha hızlı hale getirebiliyor çünkü sıfırdan tam bir uydu oluşturulması gerekmiyor. Bu noktada diğer şirketler de seri üretilen uydu platformları sunmayı planlıyorlar. NovaWurks, ilerleyen dönemlerde boyutları 20 x 20 x 10 cm olarak belirlenmiş ve Lego gibi birbirine yapışan bu modüler uyduları ticari alanda daha aktif bir şekilde kullanmak istiyor.

HISats’ı çok amaçlı uydular olarak gören NovaWurks, uzaya gönderilen çok az maliyetli bir uydunun aynı zamanda riskleri de en aza indirgediğini söylüyor. Bu uydular aynı zamanda NOAA, NASA ve Uzay ve Füze Sistemleri Merkezi’nin ortak projesi olan Athena misyonu için de kilit bir rol oynuyor. Bu noktada iklim değişikliği araştırmasının bir parçası olarak kullanılacak uydular, Dünya’nın yansıttığı ışığı ölçerek bu bilgileri uyduya bağlı çok küçük bir teleskop ile toplayacak.