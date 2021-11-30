Kulak İçi Kulaklıkların Ne Denli Zararlı Olduğu Açıklandı

Prof. Dr. Cem Uzun, gün içerisinde saatlerce kullandığımız kulak içi kulaklıklarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bu popüler ürünlerin işitme sorunlarına yol açabileceğini söyleyen bilim insanı, kulak içi kablosuz kulaklıkları uzun süredir kullanan kişilerin işitme testi yaptırması gerektiğini ifade etti.

Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların yaygınlaşması, kulaklık kullanımını da iyiden iyiye artırdı. Son dönemlerde piyasaya hakim olan kulaklık modelleri ise hiç şüphesiz kulak içi yapıda olanlar. Bu popüler ürünler ile ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, kulak içi kulaklıkların göründüğü kadar masum olmayabileceğini söyledi.

"Kulak içi kulaklıklar gürültü düzeyini dışarıya yansıtmadan direkt kulağa aktarmış oluyor. O yüzden biz gürültüden etkilenmiş kişilere kulak içine takılan kulaklıklarla müzik dinlememelerini, kulaklık takmak durumunda kalırlarsa da kulağı tamamen örten kulaklıklar tercih etmesini öneriyoruz. Bu şekilde ses direkt kanala verilmiş olmaz." ifadelerini kullanan Prof. Cem Uzun'a göre kulak içi kulaklıkları uzun süredir kullanan kişilerin, işitme testi yaptırması gerekiyor.

"İşitme sorunlarına yol açabilir"

Prof. Dr. Cem Uzun, kulaklık kullanımını zaten tavsiye etmediklerini ancak kulak içi kulaklıklarda riskin yüksek olduğunu belirtti. Bu ürünlerin işitme sorunlarına yol açabileceğinden bahseden bilim insanı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Doğal yapımız gereği kulak kepçesinin yardımıyla işitmeyi dışarıdan alarak bu sesleri bünyemiz yorumluyor. Seslerin direkt zara gelmesini engellemek açısından mümkünse kulaklık kullanılmaması önerilir. Örneğin kamyon şoförlerini düşünürsek cam tarafındaki kulaklarında daha çok işitme kaybı meydana çıkar zaman içerisinde ya da silah kullananları düşünün patlama sesine daha yakın olan kulakta daha çok hasar meydana gelir. Kulak içi tarzında olan kulaklıklarda sesleri direkt olarak ilettikleri için o yüzden sıkıntı yaratabilir. Ondan dolayı bu tarz kulaklıkları çok önermiyoruz. Kulağı kavrayan kulaklıklar nispeten daha güvenli sayılabilir.