Kullananı Anal İzinden Tanıyan Akıllı Tuvalet Geliştirildi

Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, kullanan kişiyi anal izinden tanıyan tıbbi amaçlı bir akıllı tuvalet geliştirdi. Akıllı tuvalet, insanlardaki gastrointestinal sağlık sorunlarının teşhis edilmesi amacıyla tasarlandı.

Akıllı ürünler günümüzde yaygın olarak kullanılsa da bize hiç bu kadar yakın olmamışlardı. Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi'nden bilim insanları, kullanan kişinin anal izini tarayan, tıbbi amaçlı bir akıllı tuvalet geliştirdiler.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre araştırmacılar, insanların dışkılama ve idrara çıkma sürecini izlemek ve verileri buluta göndererek sağlık durumunu analiz etmek amacıyla bir sistem geliştirdiler. Tuvalete uygulanan bu sistem, özellikle gastrointestinal (mide ve bağırsak) sorunları olan kişilerde olumlu sonuçlar verebilir.

Dört kamera ile sağlık kontrolü

Precision Health Toilet olarak adlandırılan tuvalette dört adet kamera yer alıyor. Bunlar; dışkı kamerası, anüs kamerası ve iki ürodinami kamerası. Kameralar, tuvaletin kullanan kişinin idrarını analiz etmesini ve dışkıyı derin öğrenme kullanarak Bristol dışkı skalasına göre sınıflandırmasını sağlıyor.

Uzmanlar, tuvaletten alınan verilerin doğru kişiyle ilişkilendirilmesi için iki faktörlü kimlik doğrulama kullandılar. Araştırmacılar, hem sifon koluna gömülü bir parmak izi tarayıcısı hem de daha önce bahsettiğimiz anal izi tarayan sistemi kullanarak, ortak kullanılan tuvaletlerdeki karışıklıkların önüne geçmeyi planlıyor.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Seung-min Park, "İnsan anüsünü biyometrik tanımlayıcı olarak kullanma potansiyeli yeni bir kavram değil. Ünlü ressam Salvador Dali, anüsün parmak izleri kadar eşsiz olan 35 veya 37 kıvrıma sahip olduğunu düşünüyordu." dedi.

Dr. Park, akıllı tuvaletin iyi huylu prostat büyümesi, irritabl bağırsak sendromu ve idrar yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere bazı hastalık ve rahatsızlıkları daha geniş bir ölçekte teşhis etmek için başlatılan çalışmaların ilk adımı olduğunu söylüyor.