OpenAI, GPT-4o ve GPT 5 Gibi Modellerini Ne Zaman ChatGPT'den Kaldıracağını Açıkladı (Kullanmak İçin Son Saatler)

OpenAI, GPT-4o dahil 6 modelini ChatGPT'den kaldıracağını açıklamıştı. Bu modellerin kalkacağı tam tarih ve saat açıklandı.

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketi OpenAI, ocak ayının son günlerinde ChatGPT’yle ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Şirket, ChatGPT’de artık eski olarak nitelendirebileceğimiz bazı modellerin yakında kaldırılacağını duyurmuştu. Bu modeller arasında çok sevilen GPT-4o başta olmak üzere GPT-5, GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve o4 mini gibi modeller yer alıyordu.

Şimdi ise bu konuda beklenen açıklama geldi. OpenAI, resmî hesapları üzerinden bir duyuru yayımlayarak belirtilen GPT modellerinin ne zaman ChatGPT’den kaldırılacağını açıkladı. Bugün itibarıyla bu modellere erişemeyeceğiz.

Bu akşam 21.00 itibarıyla modeller kaldırılacak

OpenAI tarafından yapılan resmî basın açıklamasına göre GPT-5, GPT-4o, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve o4 mini modellerin 13 Şubat TSİ 21.00 itibarıyla ChatGPT’den kaldırılacak. Bunun ardından hiçbir kullanıcı bir zamanlar çok kullanılan bu modellerin hiçbirine erişememeye başlayacak.

OpenAI, bu modelleri kaldırarak Kasım 2025’te sunulan GPT-5.1 ve Aralık 2025’te sunulan GPT-5.2 gibi güncel modellerinin ChatGPT’de kullanılmasını sağlayacak. Emekliye ayrılan modellerin çoğu bir aralar çok popülerdi ancak artık güncel olmamaları nedeniyle kaldırılıyorlar. Özellikle Mayıs 2024’te çıkan GPT-4o modeli dünya çapında çok fazla kullanıcıya sahipti. Ancak yeni modellerin gelmesiyle bu model başta olmak üzere belirlenen 6 modelin kullanımı ciddi anlamda düştü.