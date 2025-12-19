Tüm Akıllı Telefonlara "Minik Zam" Geliyor! Telefonlardan Alınan Kültür Bakanlığı Payının Artırılacağı Açıklandı

Resmî Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile akıllı telefonlardan alınan yüzde 1'lik Kültür Bakanlığı payının artırılmasına karar verildi. Bu da akıllı telefon fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Ancak fiyatlarda önemli bir değişim olmayacak...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında tüm vatandaşları ilgilendiren bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. "Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10701)" ile akıllı telefonlardan alınan Kültür Bakanlığı payının artırılması karar verildi.

Bugün bir akıllı telefon satın almak istediğinizde yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı payı ödüyorsunuz. İşte Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni karar ile bu oran, yüzde 1,2 olarak uygulanacak. Gelecek yıl itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, telefon fiyatların çok ufak bir fiyat değişimine yol açacak.

Vergi oranının artması, fiyatları nasıl etkileyecek?

Az önce de belirttiğimiz gibi bir akıllı telefon alırken zaten yüzde 1'lik Kültür Bakanlığı payı ödüyorduk. Bu oranın yüzde 1,2 olarak güncellenmesi, akıllı telefon fiyatlarının binde 2 oranında artmasına neden olacak. Bugün 107.999 TL karşılığında satın alabildiğiniz iPhone 17 Pro, gelecek yıl itibarıyla 215 TL zamlanmış olacak. Ödenecek yeni tutar, 108.214 TL olarak kayıtlara geçecek.

Oranın bu denli küçük olması, firmaların kâr marjlarından fedakârlık edebileceklerini düşündürüyor. Yani söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, yeni bir telefon almayı düşünen vatandaşları o kadar da etkilemeyecek.

Resmî Gazete'deki karara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.