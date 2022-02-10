Kur Korumalı Hesaplara Kaç Para Yatırıldığı Açıklanacak

BDDK, kur korumalı TL mevduat hesaplarının büyüklüğünün düzenli periyotlarla açıklanacağını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, verilerin 14 Şubat itibarıyla açıklanmaya başlayacağı belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir süredir hayatımızda olan kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, 14 Şubat itibarıyla yeni bir dönem başlayacağı ve bu kapsamda dönüşüme giren hesaplarla ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi. Yani sisteme giren paranın büyüklüğüne ilişkin veriler, 14 Şubat itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

BDDK'nın internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, verilerin ne şekilde açıklanacağına da değiniliyor. Basın açıklamasındaki bilgiye göre vatandaşlar, 14 Şubat itibarıyla kur korumalı TL mevduat hesaplarının toplam büyüklüğünü belirli periyotlarda görecekler. Yani bugüne dek Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin sözle dile getirdiği rakamlar, ilerleyen dönemlerde kağıt üzerinde de yer alacak.

Dönüşüm hesaplarının toplam büyüklüğü: 313 milyar TL

Yukarıdaki grafik, BDDK tarafından yayımlandı ve 14 Şubat itibarıyla göreceğimiz açıklamalar için de emsal teşkil ediyor gibi görünüyor. Buna göre; 7 Şubat itibarıyla dönüşüm hesaplarındaki paranın toplam büyüklüğü 313 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bunun 171 milyar TL'si hazine destekli, 142 milyar TL'si ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) destekli hesaplarda yer alıyor.

BDDK'nın basın açıklaması şu şekilde:

"22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ilgili maddeleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 21.12.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 29.12.2021 tarihli ve 2021/16 sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan “Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları”na ilişkin büyüklükler Kurumumuz periyodik yayınlarında 14.02.2022 tarihinden itibaren paylaşılacaktır."