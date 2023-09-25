"Kur Korumalı Mevduat" Uygulamasında Sona Geliyoruz: Minimum Faiz Zorunluluğu Kaldırıldı

1 dk okuma süresi
13
2
1
0
0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kur korumalı mevduat hesapları için uygulanan asgari faiz uygulamasını kaldırdı. Bu hamleyle, kur korumalı mevduat hesaplarındaki caziplik ortadan kalkmış oldu.

Hükümet, bundan birkaç yıl önce uygulamaya koyduğu "kur korumalı mevduat hesabı" (KKM) uygulamasını tedavülden kaldırmak için çeşitli adımlar atıyor. Bunun nedeni, kur korumalı mevduat hesaplarının hazineye getirdiği yükten kurtulmak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aldığı kararlar ile vatandaşın KKM'den çıkıp farklı yatırım araçlarına yönelmesini sağlamayı amaçlıyor. 

Şimdiyse yine bu doğrultuda bir karar alındı. TCMB, kur korumalı mevduat hesapları için uygulanmakta olan asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Bankalar, bugüne kadar KKM'ler için politika faizinin altında faiz oranı veremezken, artık verebilecekler. Böylelikle bir anlamda kur korumalı mevduat uygulamasının sonu getirilmiş oldu.

"TL'ye olan talebi artıracağız"

Merkez Bankası yeni TL hamlesi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı kapsamında bazı açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde alınan kararların TL mevduatlarını artırmaya yönelik olduğunu söyleyen Erkan, TL'ye olan ilgiyi artırmaya devam edeceklerini belirtti. Hafize Gaye Erkan'ın açıklaması şöyleydi:
İLGİLİ HABER

10 Milyon TL'nin Faiziyle Gül Gibi Geçinip Gitmek Mümkün mü?

Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir. Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız.
Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/kkmde-asgari-faiz-zorunlulugu-kaldirildi-798150.html
13
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
13
2
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler