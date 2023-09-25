Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kur korumalı mevduat hesapları için uygulanan asgari faiz uygulamasını kaldırdı. Bu hamleyle, kur korumalı mevduat hesaplarındaki caziplik ortadan kalkmış oldu.

Hükümet, bundan birkaç yıl önce uygulamaya koyduğu "kur korumalı mevduat hesabı" (KKM) uygulamasını tedavülden kaldırmak için çeşitli adımlar atıyor. Bunun nedeni, kur korumalı mevduat hesaplarının hazineye getirdiği yükten kurtulmak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aldığı kararlar ile vatandaşın KKM'den çıkıp farklı yatırım araçlarına yönelmesini sağlamayı amaçlıyor.

Şimdiyse yine bu doğrultuda bir karar alındı. TCMB, kur korumalı mevduat hesapları için uygulanmakta olan asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Bankalar, bugüne kadar KKM'ler için politika faizinin altında faiz oranı veremezken, artık verebilecekler. Böylelikle bir anlamda kur korumalı mevduat uygulamasının sonu getirilmiş oldu.

"TL'ye olan talebi artıracağız"

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı kapsamında bazı açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde alınan kararların TL mevduatlarını artırmaya yönelik olduğunu söyleyen Erkan, TL'ye olan ilgiyi artırmaya devam edeceklerini belirtti. Hafize Gaye Erkan'ın açıklaması şöyleydi:

Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir. Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız.