Kur Korumalı TL Mevduatlara Yatırılan Para Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı'na gündemi değerlendirdi. Enflasyon ve kurdaki oynaklık ile ilgili bazı söylemlerde bulunan Nebati, kur korumalı TL mevduat hesaplarına yatırılan paranın büyüklüğünü de açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir süredir uygulanmakta olan yeni ekonomik model ile ilgili konuşan Nebati, kur korumalı TL mevduat hesaplarına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı, yeni sistemle TL'ye dönüştürülen ve sisteme giren paranın büyüklüğünü de açıkladı.

Bakan Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşın kur korumalı TL mevduat hesaplarına aktardığı toplam para, 84,05 milyar liraya ulaştı. Uygulamanın daha başında olunduğunu ve önümüzdeki süreçte daha fazla paranın kur korumalı TL mevduat hesabına gireceğini söyleyen Nebati, konuyla ilgili olarak şöyle dedi: "Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir. Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır."

"Enflasyonu düşüreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı'nın değindiği konulardan bir tanesi de enflasyondu. "Döviz kurunun enflasyon üzerindeki geçişgenliği hepinizin malumudur. Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız. Önümüzdeki dönemde de enflasyonla mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içinde koordineli hareket edecektir. Nihai amacımız enflasyonda kalıcı düşük seviyelerin yakalanmasıdır." şeklinde konuşan Nebati, enflasyonun düşmesi için ne yapılacağını tam olarak açıklamadı.

Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda kurdaki oynaklık ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bu dalgalanmanın zaman içerisinde azalacağını belirten Bakan Nebati, ilerleyen dönemlerde daha istikrarlı bir sürece girileceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu konudaki açıklamaları şöyleydi:

"Döviz kurları serbest piyasada belirlenmektedir. Bu sebeple herhangi bir döviz kuru hedefimiz bulunmuyor ancak finansal piyasalarda ekonominin temelleri ile uyumlu olmayan hareketlere seyirci kalmadık. Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz. 2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdama ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz. Açıkladığımız aksiyon adımlarının etkisiyle bu geçiş sürecinde gerçekleşen dalgalanmaların zaman içinde azalmasını ve kurda istikrarlı bir seyir oluşmasını bekliyoruz."