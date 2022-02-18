Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yeni karar ile birlikte kur korumalı TL mevduat sisteminin kapsamı genişletildi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar, artık sermayedar oldukları şirketlerin de sisteme katılmasını sağlayabilecek.

Dövizin tarihi rekor kırdığı, doların 18 TL’yi aştığı 20 Aralık günü duyurulan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi, kısa süre sonra yürürlüğe girmişti. Vatandaşın vadeli TL yatırımı yaptığı ve vade sonunda en az faiz kadar kâr alacağı sistemin kapsamı (yeni kararla birlikte esnetildi), bugün Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte genişletildi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Değişiklikle birlikte Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketlerin kur korumalı TL mevduat sistemine dahil olabileceği belirtildi.

Dövizi TL'ye çevirerek YUVAM hesabı açıkabilecek:

Değişiklikle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, talep etmeleri halinde, sermayedar oldukları şirketler üzerinden ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevirerek YUVAM hesabı açabilecekler. Değişiklik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Faiz oranı Merkez Bankası tarafından belirlenebiliyor:

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni kararla birlikte kur korumalı TL hesapları tebliğine yeni bir fıkra eklenmişti. Bu fıkrada “Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir.” ifadeleri yer alıyordu. Böylelikle Merkez Bankası’na faiz belirleme yetkisi verilmişti. Daha önceki hüküm, politika faizinin altında bir faiz oranının belirlenemeyeceğini belirtiyordu.