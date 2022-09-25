Kurtlar da İnsanlara Köpekler Gibi Bağlanabiliyor

Bilim insanları, kurtların da köpekler gibi insanlarla bağ kurabildiklerini ortaya çıkardı. Bu çalışma, köpeklerin evcilleştirilmesi süreci hakkında da yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Köpekler, meşhur deyişe göre insanın en iyi dostudur. Gerçekten de karşılıksız sevgi ve sadakat konusunda köpekler dikkat çeken bir türdür. Hachiko'nun hikayesini hemen herkes bilir örneğin. Bilim insanlarına göre benzer bir bağ, kurtlarla insanlar arasında da kurulabiliyor.

Aslında kurtların da köpeklere benzer davranışlar sergileyip sergilemediğini inceleyen daha önceki araştırmalar da olmasına rağmen, insanlarla kurtlar arasındaki ilişki ilk defa böyle bir açıdan incelendi. Doğumdan itibaren benzer koşullarda büyütülen kurtlar ve köpekler bu çalışmada yer aldı.

Bir gün kurtlar da evcilleşebilir mi?

Bundan 40 bin ile 15 bin yıl kadar önce, günümüzde var olmayan bir kurt türü ile dostluk kuran insanlar o türü evcilleştirdi. Evcilleştirme sonrasında ise bugün bildiğimiz köpekler ortaya çıkmış oldu. Sonrasında ise insan eliyle gerçekleştirilen seçilim, günümüzdeki yüzlerce farklı türün ortaya çıkmasını sağladı.

Araştırmanın baş yazarı olan Stockholm Üniversitesi'nden Christina Hansen Wheat, kurtların insanlara yönelik bir ilgisinin olmasının, evcilleştirme sürecinin ilk adımlarında insanlara yardımcı olduğunu belirtti. Wheat, yaptığı çalışmada 12 Alaska husky cinsi köpek ve 10 Avrupa gri kurdu kullandı. Garip Durum Testi olarak adlandırılan ve normalde çocukların bakıcılarına olan davranışlarını gözlemlemek için kullanılan bu yöntem, çalışmada köpeklere ve kurtlara uyarlandı.

10 günlükken alınan ve 23 haftalık olana kadar benzer koşullar altında bakılan köpek ve kurt yavrularının bulunduğu odaya önce bakıcıları olan kadın girdi ve bu sevimli canlılarla oynayıp ilgilendi. Sonrasında ise köpekler ve kurtlar, bakıcılarından başka bir kadın tarafından ziyaret edildi.

Kurtlar, tanımadıkları kişilere karşı strese giriyor

Köpekler gibi kurtların da tanıdıkları kişiye daha fazla ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Bu kişiyle daha çok etkileşime giren kurtların, tanıdıkları kişiyi kapıya kadar takip etme eğiliminde oldukları da gözlendi. Öte yandan kurtların, köpeklerin aksine odaya tanımadıkları kişiler girdiğinde daha fazla stres ve korku emareleri gösterdiği belirlendi.

Bilim insanları şimdi köpekler ve kurtlar arasındaki farklılıkları daha da derinlemesine incelemek için çalışmalar yapacak. Böylece köpeklerin ve kurtların evrim sürecindeki ayrımı daha kolay ortaya çıkarabilecekler. Çalışma, Ecology and Evolution adlı dergide yayımlandı.