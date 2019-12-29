İzmo Bilişim, Webtekno, Masomo, Teknostore gibi başarılara imza atan kurucumuz İbrahim Akman, Hürriyet gazetesinden Mehmet Tamer Omur’a röportaj verdi. Röportajında Kafa Topu 2’nin hikayesinin yanı sıra başarı öyküsünü de anlatan kurucumuz, gelecekteki planlarına yönelik de soruları cevapladı.

Küresel ölçekte büyük başarılara imza atan ve Kafa Topu 2’yi bir dünya markası yapan kurucumuz İbrahim Akman, Hürriyet gazetesinden Mehmet Tamer Omur’a röportaj verdi. Kurucumuz İbrahim Akman, başlıca Kafa Topu 2’nin başarı öyküsünün ele alındığı röportajda aynı zamanda gelecek planlarına yönelik de belirli açıklamalarda bulundu.

Kariyerine bir hobinin kendisinde oluşturduğu tutkuyla başlayan kurucumuz, geçmiş yıllarda geliştirdiği amatör projelerin ardından bir farkındalık sonucu bir risk aldı. Kendi açıklamalarıyla başarı hikayesi şu şekilde başladı:

“Hobi olarak giriş yaptığım dünyanın büyüklüğünü fark ettim”

“İşçi bir anne ve babanın oğluyum. İki yıl elektrik-elektroniğin üzerine Anadolu Üniversitesi Maliye’yi bitirdim. Ve kariyerime Bornova Belediyesi’nde elektrik teknisyeni olarak devam ettim. Ama belediye öncesinde bilgisayar - internetle büyüdüm diyebilirim. Öyle ki atari, oyun konsolu ve bilgisayardan kafamı bile kaldırmıyordum. Buralarda bir şeyler üretmekten keyif alıyordum. 2006’da basit video ve flash oyun sitelerinin yanı sıra forumlar gibi amatör projeler geliştirdim. Tabii para kazanmak bir yana dursun, elimdeki sınırlı kaynağı da buralara yatırmaya başlamıştım. Ama bunları yaşarken de hobi olarak giriş yaptığım dünyanın büyüklüğünü fark ettim ve buranın geleceğine fazlasıyla inandım. Sonra bu konuda kendimi geliştirmek ve bir şeyler yapmak için hedefler belirledim. İşin arka tarafını sorgulamaya başladım.”

Zoru başarmak

Kurucumuz İbrahim Akman, sizlerin de bildiği üzere İzmo Bilişim, Masomo, Webtekno ve Teknostore gibi girişimleri de bu girişim serüvenine dahil etti. Biz bunları anlatırken süreç son derece kısa ve kolay gibi görünse de aslında ne kadar zorlu kararların bu sürece dahil olduğu şu şekilde aktarıldı:

“Hem aileme hem de çevreme göre garanti bir işi bırakıp hayallerinin peşinde koşmak çılgınlıktı; bir deli işiydi. Benim için zorlu bir süreç başladı. Çünkü oyun dünyasına olan merakım dışında ne yazılım ne de grafik alanında eğitim ve deneyimim yoktu. 2013’te İzmo Bilişim’i kurdum. İşini bilen yazılımcı ve grafiker arkadaşları bir araya getirdim. Aklımdaki projeler üzerine hep birlikte çalıştık. İlk etapta flash oyun sektörüne daha fazla ağırlık verdik. www.oyuncini.com ile Türkiye’nin en büyük flash oyun siteleri arasına girdik”

Kafa Topu’nun doğuşu

“Mobil alanında iyi kötü birçok oyunumuz oldu ama bize sıçramayı 6 yıl önce geliştirdiğimiz ‘Kafa Topu’ yaşattı. O dönemde de İzmo dışında Masomo’yu kurdum. Masomo’ya yatırımcı alarak büyümeye başladık. ‘Kafa Topu 1’ çok popüler olmasına rağmen bize istediğimiz kazancı sağlamadı. 1,5 yıllık bir çalışma sonucunda ‘Kafa Topu 2’yi geliştirdik. Dünya Kupası öncesinde piyasaya çıkardık ve çok iyi bir tanıtım sonucunda günlük 200 bin oyuncudan 2 milyona çıktık. Bu yapı herkesin global aktörlerin dikkatini çekti. Taliplerimiz arttı ve 2019’un başında dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Miniclip’e Masomo’yu sattık. Ama hâlâ şirketin merkezi İzmir ve tüm operasyonu yine 75 kişilik ekiple biz yönetiyoruz. Şimdi Masomo için basket oyunu yapıyoruz.”

"Teknolojinin her alanında varız"

“İzmo Bilişim, bizim hem AR-GE hem de kuluçka merkezimiz gibi çalışıyor. Kafa Topu’nda olduğu gibi bir projeyi geliştiriyor, ayağının üzerinde durma aşamasına geldiğinde de farklı bir şirket çatısı altında yoluna devam etmesini sağlıyor. Bu kapsamda bir teknoloji portalımız var: Webtekno. Yine aynı şekilde e-ticaret alanında Teknostore diye bir oluşumumuz vardı. 9 ay önce sattık. Şimdi mevcutların dışında mobil uygulama tarafına da odaklanmak istiyoruz. Burada Troodon Yazılım diye bir şirket kurduk. Biz teknolojinin uygulama alanından oyuna, içerikten kriptoya her alanında varız. Ve teknolojinin her alanında fırsatları kovalıyoruz”

İzmir’e küçük bir Silikon Vadisi

Masomo ofis turunda yaptığı açıklamalarda da büyük şirketlerin genellikle İstanbul’da olduğu yaygın inanışını kırma adına bir girişim yapan kurucumuz, “Bazı şeylerin İstanbul odaklı düşünülüyor olması bana çok garip geliyor. Masomo şu an global çapta ve çok büyük bir oyun şirketi. Her şeyin İzmir’de üretilmesi ve merkezin İzmir olması da gerek İzmir gerekse Türkiye için önemli bir kazanım” ifadelerini kullanmıştı. Bu hedefi daha da ileri taşıdığını açıkça ortaya koyan kurucumuz, İzmir’e bir ‘Silikon Vadisi’ kazandırma hedeflerini de şu şekilde özetledi:

“Yola çıktığımda hukuktan muhasebeye öğrenmek zorunda kaldığım o kadar gereksiz detay oldu ki bu nedenle şu an İzmo’da yaptığımızın daha büyük versiyonlusunu hayata geçirmek istiyorum. Girişimcinin sadece fikrine odaklanacağı bir çatı oluşturmak gibi hedefim var. Ben bu işin İzmir’de de olabileceğini kanıtlamak için mücadele verdim. Şimdi amacım bu yapıyla İzmir’e küçük bir ‘Silikon Vadisi’ kazandırmak.”

2019’un en iyilerinin seçileceği Webrazzi Ödülleri için halk oylaması süreci başladı. Webtekno YouTube Kanalı, kendi kategorisinden adaylık elde ederken kurucumuz İbrahim Akman Masomo ile “Yılın Girişimcisi” dalında, Masomo ise “Yılın Oyun Girişimi” dalında adaylık elde etti​. Siz de destek vermek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.