Kuryeler İçin Tasarlanan Death Stranding Benzeri Kostüm

Çinli bir şirket, kuryelerin yükünü hafifletecek robotik aksamlara sahip bir kostüm test ediyor. Geliştirilen kostüm, Death Stranding'in kahramanı Sam Bridges'in giydiği kostüme benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Çinli bir gıda dağıtım şirketi, kuryelerinin dağıtıma çıktıklarında giyebilecekleri yeni bir kostüm test ediyor. Çin'de kullanılan bir gıda dağıtım uygulaması olan Ele.me'nin çalışanları için tasarlanan yeni kostüm, çok daha fazla yük taşımaya olanak sağlarken, onları Death Stranding cosplayer'larına benzetiyor.

Death Stranding'in ana karakteri Sam Sambridges'in oyunda giydiği kostümden ilham alan bu ilginç kostüm nakliye, posta ve lojistik gibi sektörlerde çalışanların ağır yükleri daha rahat kaldırmasına ve daha fazla yük taşıyabilmesine yardımcı olmak için tasarlandı. Kostümün geliştirilmesinde robot teknolojileri üzerinde uzmanlaşmış bir firma olan ULS Robotics de çalışıyor.

Kuryelerin kullanacağı Death Stranding'den çıkmış gibi görünen kostüm

Kostümde üst üste yerleştirilmiş kutuları sırtı ve bacakları zorlamadan taşımaya olanak tanıyan robotik bir sistem yer alıyor. ULS Robotics'in geliştirdiği ekipmanları daha önce ABD'de DoorDash ve Uber Eats gibi gıda dağıtım şirketleri de test etme kararı almıştı. Kostüme bağlı robotik dış iskelet, kullanıcıya 50 kg'a kadar ağırlıkları rahatlıkla taşıma imkanı sunuyor.

Death Stranding kostümü, aynı zamanda koronavirüs salgını süresince dışarı çıkamadığı için yemek dağıtım şirketlerinden daha fazla sipariş veren insanlara yetişmeye çalışan kuryeler için büyük bir kolaylık sağlayabilir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte filmlerde ve video oyunlarında gördüğümüz fantezi unsurlarının gerçek hayattaki örneklerine rastlamaya başlıyoruz.

Gerçek dünyanın kuryelerini Death Stranding'den çıkmış gibi gösteren kostümün test videosu