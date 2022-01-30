Drone ve Uydularla Çekilmiş Kuş Bakışı Fotoğraflar

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İzmir'den Dubai'ye, Finlandiya'dan Antarktika'ya... Baktıkça Eşsiz Bir Yolculuğa Çıkaran Kuş Bakışı 25 Fotoğraf

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Drone, uçak veya uydularla çekilen bu fotoğraflar bize şehirlerin, yapıların, doğal güzelliklerin kuş bakışı görüntülerini eşsiz güzellikte sunuyor.

Dünyanın dört bir yanında çekilmiş bu enfes fotoğraflar, bakış açımızı değiştirdiğimizde ortaya ne kadar muazzam görüntülerin çıkabileceğini gösteriyor. Finladiya'dan Antarktika'ya, New York'tan İzmir'e, Dubai'den Sicilya'ya birbirinden farklı coğrafyalara bir yolculuğa çıkacaksınız.

Üstelik bu fotoğraflara bakarken hap bilgiler de edinmiş olacaksınız. İşte teknolojinin bize hediyesi olan, birbirinden şahane o fotoğraflar:

1. 42.517 kişinin izlediği bir Roger Federer maçından.

tenis

2. Finlandiya Körfezi'nin donmuş sularından geçen bir Rus kargo gemisi.

kargo gemisi

3. Yolcu gemileri, İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tersanesinde hurda olarak kullanılmaları için sökülüyor.

aliağa

4. 2.330 km uzunluğuyla ve 640.000 km² büyüklüğündeki havzasıyla yedi ABD eyaletine ve iki Meksika eyaletine yayılan Colorado Nehri.

nehir

5. Çin'de güneş panelleriyle oluşturulan, 1.500 dönümlük bir alanı kaplayan panda figürleri.

panda

6. Deniz buzu parçaları (Antarktika).

buz

7. Dubai'deki bu kavşağın inşaatı başladığında, şehirde 30.000 endüstriyel vinç bulunuyordu (Gezegendeki tüm vinçlerin %25'i).

dubai

8. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Everglades Ulusal Parkı'ndaki su havzaları, yukarıdan bakıldığında damar yollarına benziyor.

kuş bakışı fotoğraf

9. Yüzlerce tekne, ABD'deki bir sahil kasabasının limanına yanaşıyor.

botlar

10. 16,1 milyar dolardan fazla hasara ve 77 ölüme neden olan Laura Kasırgası.

kasırga

11. Endonezya'daki Java adasındaki en aktif yanardağlardan biri olan Raung Dağı'ndan fışkıran lav ve küller.

volkan

12. Manhattan ve 3.382 dönüm alan üzerine kurulu Central Park.

manhattan

13. Hollanda'nın Lisse belediyesinde bulunan dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri.

lale tarlaları

14. Missisipi deltası (Kuzey Amerika'nın en uzun nehridir).

delta

15. Hırvatistan kıyılarında bulunan ve doğal yollarla oluşan kalp şeklinde bir ada.

kalp ada

16. San Quintín Buzulu (Güney Şili'deki Kuzey Patagonya Buz Sahası'nın en büyük çıkış buzuludur).

şili

17. Meksika'da yaklaşık 230 dönümlük bir alanı kaplayan mezarlık.

mezarllık

18. Galler'in güneybatısında bulunan Pembrokeshire adlı ilçe.

wales

19. Sicilya'nın kuzeyindeki Aeolian Adaları'nın ikinci en büyüğü olan Salina'da altı yanardağ bulunuyor. En belirgin iki zirvesi Monte dei Porri (altta) ve Monte Fossa delle Felci (üstte).

sicilya

20.  Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Niagara Şelaleleri.

niagara

21. Polonya'da 6.000 nüfuslu bir tarım köyü.

tarım

22. Kuzey Vietnam'daki Cát Bà Takımadaları.

vietnam

23. Nossa Senhora da Graça Kalesi (Portekiz'in Alcáçova köyünde 18. yüzyıldan kalma bir kale).

yapı

24. İskoçya'daki Loch Ness Gölü'nün yüzeyinde görülen dev bir balık.

balina

25. Manavgat'taki orman yangınının uzaydan görüntüsü.

yangın

Kaynak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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