Netflix'te yayınlanacak olan başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı.

Günümüzde ‘Z Kuşağı’ ‘X Kuşağı’ gibi terimleri sıklıkla duymaya başladık. Hala birçoğumuz X kuşağı mı yoksa Z kuşağı mı nereye ait olduğumuzu bilmiyoruz. Ancak bu terimler gittikçe hayatımızın büyük bir kısmında yer edinmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde de X kuşağı ve Z kuşağının çarpışmasını anlatan yeni bir dizi geleceği duyurulmuştu. Günümüzde adeta her sohbetimizde geçmeye başlayan bu terimlerin, bir dizi aracılığıyla ekranlarımıza gelecek olması büyük bir merak uyandırmayı başardı. Bugün de ‘Kuş Uçuşu’ dizisinden yeni heyecanı artıran görüntüler paylaşıldı.

Kuş Uçuşu, 3 Haziran'da Netflix'te izleyicilerle buluşacak

Netflix’te yayınlanacak olan dizide pek çok rolüyle akıllara kazınan başarılı oyuncular Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol başrolleri paylaşıyor. X ve Z kuşaklarını temsil eden iki kadını canlandıracak Akalay ve Daner, diziden gelen görüntülerde de rollerine tam anlamıyla bürünmüş gibi görünüyor.

Yeni gelen görüntüler arasında bir diğer başrol oyuncusu olan İbrahim Çelikkol’un fazla bir görüntüsü yer almıyor. Ancak paylaşılan fotoğrafta Çelikkol’un rolünün ‘sert’ bir görünüme sahip olduğu anlaşılıyor. Tabii oyuncuların rolleri ve dizinin işleyişiyle ilgili detaylı bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek. Netflix’te yayınlanacak olan Kuş Uçuşu, 3 Haziran’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Gelen diğer görüntülere de şöyle bir göz atalım: