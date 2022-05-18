Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Netflix, bazı abonelerine yayınlanacak içerikleri 6 ay önceden göstererek geri dönüş alıyor. Şirket, bu sistem sayesinde bir içeriğin yayımlanıp yayımlanmaması ya da düzenlenmesi gerektiğine karar veriyor.

En büyük dijital yayın platformu Netflix, geçtiğimiz haftalarda 10 yıldan uzun bir sürenin ardından ilk defa abone kaybettiğini açıklamıştı. Bu haberle birlikte Netflix hisseleri dibi boylarken şirkette de önemli değişikliklere imza atılmıştı. Aralarında popüler yapımların olduğu birçok yapım iptal edilirken şirket içi politikada da düzenlemeler yapılmıştı.

Netflix’in abone kaybı özellikle içeriklerin kalitesinin düşmesine bağlanırken bugün şirketin bunu önlemek için (aslında daha önce) aldığı yeni bir önlem açıklandı. Variety tarafından paylaşılan detaylara göre Netflix, herhangi bir yapımı platformda yayımlamadan önce bu yapımın bazı abonelerle ön gösterim şeklinde testlerini yapmaya başladı.

İçerikler 6 ay önce izleniyor, geri dönüş veriliyor:

Netflix, şu anda sadece ABD’de yürürlükte olduğu belirtilen bu önlem kapsamında dizi ve filmlerini küçük sayıdaki abonelerine gösteriyor. İçeriklerin yayımlanmasından yaklaşık 6 ay önce yapılan bu gösterimlere katılan aboneler de içeriği tamamen izledikten sonra içerik hakkında düşüncelerini yansıttığı bir anket dolduruyor.

Bu anketin doldurulmasının ardından şirket, verilen geri dönüşlere göre içerik üzerinde düzenlemeler yapabiliyor ya da doğrudan içeriğin yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda son kararı verebiliyor. Yeni paylaşılan uygulamanın Netflix’in içerik kalitesini yeniden yükseltmesine yardım etmesi bekleniyor.

Netflix, söz konusu programın varlığını da Variety’nin haberinin ardından doğruladı. Şirket, programın Mayıs 2021’den bu yana yürürlükte olduğunu açıkladı.