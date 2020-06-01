"Kutulu Oyunlar 3 Yıl İçinde Tarih Olacak"

Son yıllarda oyun satın alırken dijital versiyonlar, kutulu versiyonlara göre daha çok tercih edilmeye başlandı. Bir oyun geliştiricisine göre dijital oyunlar önümüzdeki yıllarda yükselişini daha da sürdürecek ve kutulu oyunlar hayatımızdan tamamen çıkacak.

İnternetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte alışverişte dijital çağ başladı. Artık evlerimizden çıkmadan hayatımızı devam ettirmek mümkün. Bu değişim elbette oyunlara da yansıdı ve son yıllarda dijital oyun alımlarında fiziksel versiyonlara göre büyük bir artış görüldü.

İngiltere merkezli oyun geliştiricisi Frontier Developments'ın kurucusu ve CEO'su David Braben, fiziksel oyun döneminin önümüzdeki yıllarda sona ereceğini düşünüyor. Planet Zoo, Jurassic World Evolution ve Elite Dangerous gibi popüler oyunlarıyla tanınan Frontier, dijital mağazaların artmasıyla birlikte kutulu oyunlara yönelimin tamamen biteceğini düşünüyor.

Koronavirüs dijital oyunlara yönelimi artırdı

Aslında Frontier patronunun bu yorumunun altında kendi kişisel deneyimlerinden çok daha fazlası yatıyor. Braben'a göre koronavirüs salgını perakende pazarının düşüşünü hızlandırdı. Geliştirici, "Fizikselden dijitale geçişte hızlanma gördük ve bu, iyi bir şey. Fiziksel oyunların hayatımızdan kaybolmalarına yaklaşık iki ila üç yıl var ve muhtemelen süreç bu zaman ölçeğinde biraz daha hızlanacak." diyor.

Cesur bir söylem olsa da, bunun makul bir iddia olduğunu inkar edemeyiz. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dijital kopyalara yönelimi artırdı. Oyunların piyasaya sürülmesinde gecikme ,arz sıkıntısı ve nakliye sorunları yaşanmıyor. Diğer yandan koronavirüsün fiziksel mağazalara etkisi yıkıcı oldu. Ancak insanlar, dijital mağazalar üzerinden oyunlarını rahatlıkla satın alabiliyor.

Braben, evde kaldığımız koronavirüs günlerinde oyunların dijital olarak satın alımına yönelik artışın, salgın sonrasında da devam edebileceğini sözlerine ekledi. Ayrıca birçok tüketicinin ilk kez karantina döneminde konsol satın aldığını ve kriz geçtiğinde de bu cihazlar için oyun satın almaya devam edeceklerini belirtti.

Fiziksel oyun kopyaların düşüşü, çağımızın imkanları göz önüne alındığında çok da uzak görünmüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fiziksel versiyonlar önümüzdeki yıllarda eski bir gelenek olarak tarih olabilir mi?