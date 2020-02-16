Günümüzün en çok rağbet gören sektörlerinden biri de oyun sektörü. Bu sektör de günümüzdeki her sektör kadar çevreye zarar veriyor ancak son zamanlarda yaygınlaşan dijital oyun satışları, yavaş yavaş bu zararın önüne geçmeye başladı. Yapılan yeni bir araştırma, dijital ve fiziksel oyun kopyalarının neden olduğu karbon salınımı miktarının arasındaki farkı ortaya koyuyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçlarının göz ardı edilemeyecek şekilde kendini gösterdiği bu dönemde, çeşitli sektörlerin çevreye verdiği zararı saptamak hayati önem taşıyor. Eğlence, gıda, ulaşım gibi hemen hemen her sektör, hatırı sayılır miktarda karbon salınımına neden oluyor. Karbon salınımını azaltmak adına adımlar atılması gereken sektörlerin arasında oyun sektörü de yer alıyor.

Her sektörde olduğu gibi oyun sektöründe de bu salınımı azaltmak adına atılabilecek basit adımlar mevcut. Yeni yayınlanmış ‘Console Carbon Footprint’ adındaki bir karşılaştırma çalışması, son yıllarda fiziksel ve dijital oyun satışlarının neden olduğu karbon salınımının karşılaştırmasını yaparak oyun sektöründe yer alan şirketleri yapılabilecek basit değişikliklere teşvik ediyor.

Dijital ve fiziksel kopyaların verdiği zarar arasında dağlar kadar fark var:

Karşılaştırma çalışmasına göre fiziksel oyun kopyaları üretmek için kullanılan materyaller, dijital formlarda satılan oyunlardan 23 kat daha fazla karbondioksit salınımına neden oluyor. CD yapımında kullanılan alüminyum karbonat, CD kutusu yapımında kullanılan polietilen ve polipropilen bileşikleri ve kapak resminin basıldığı kâğıdın yapımında kullanılan kuşe kâğıdı; bir oyun kopyası başına toplamda 0,39 kilogram karbondioksit salınımına neden oluyor. Dijital kopyaları indirmekse kopya başına 60 W elektrik enerjisi tüketip 0,17 kilogram karbondioksit salınımına yol açıyor.

En çevre düşmanı oyun FIFA 19:

Araştırmada elde edilen bilgilere göre en çok karbon salınımına neden olan oyun, 912.281 kilogram karbondioksit salınımıyla FIFA 19. Oyunu 848.733 kilogramla Red Dead Redemption 2, 566.489 kilogramla Call of Duty: Black Ops 4 ve 326.808 kilogramla Marvel’s Spider Man takip ediyor.

Fiziksel oyun satışı aynı zamanda plastik atıkların da artmasına neden oluyor. Verilere göre FIFA 19’a sahip olan oyuncular oyunu atıp FIFA 20’yi alsaydı, 128.479 kilogram plastik atık ortaya çıkmış olurdu.

Karbon salınımlarına göre konsollar:

Konsolları karşılaştıracak olursak PS3, 1 saatte neden olduğu 0,053 kilogram karbon salınımıyla oyun dünyasının en çevre düşmanı konsolu olarak listede yer alıyor. PS4 ise saatte 0,033 kilogramla en çevreci konsol olarak karşımıza çıkıyor ancak listeye el konsollarını da ekleyecek olursak Nintendo konsolları, genel olarak saatte 0,008 kilogram karbon salınımıyla çevre dostu olma listesinin en başına geçiyor.

Oyun şirketleri daha çevreci olacaklarına dair söz verdi:

Sony, Google Stadia, Microsoft, Rovio, Supercell, Ubisoft, Sybo ve WildWorks gibi şirketlerin oluşturduğu bir komisyon; karbon salınımını 2030 yılına kadar 30 tona düşürmek amacıyla geçen sene bir araya geldi. Şirketler, oyun sektörüne bağlı üretimlerine devam ederken daha çevreci yollara başvuracaklarına dair söz verdi.

Siz de oyun oynarken çevreye verilen zararı en aza indirmek istiyorsanız, buna basitçe dijital kopyaları tercih etmekle başlayabilirsiniz. Böylece hem kişisel olarak daha az zarara neden olmuş hem de şirketlere dijital kopyaların daha çok üretilmesi mesajını ulaştırmış olursunuz.